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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - корректор осанки Aptoco, игровая мышь, механическая клавиатура и многое другое

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Игровая мышь 

Игровая мышь оснащена 7 клавишами и качественной RGB подсветкой. Разрешение настраиваемое до 1600 dpi. Корпус эргономичной формы, при длительном использовании рука не устает. Мышь шустрая и понравится любому геймеру. 

Цена: US $7.46 - 12.16

Зарядное устройство

Для зарядки аккумуляторов любых типов и размеров подойдет данное устройство. Входная мощность: DC 5,0 V 2A. Имеет небольшой дисплей, на котором отображается ток, напряжение, время, емкость и тип батареи. 

Цена: US $11.28

 МР-3 плеер

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МР-3 плеер компактного размера с небольшим дисплеем на передней панели. Управление осуществляется с помощью кнопок. Благодаря встроенному ЦАП воспроизводит все популярные форматы. 

Цена: US $38.90 - 43.90

Корректор осанки Aptoco

Полезная вещь, которая поможет разгрузить мышцы спины и исправить осанку. Корректор простой и удобный в использовании. Легко одевается и практически незаметен под одеждой. Подойдет для людей, которые постоянно сутулятся.

Цена: US $4.27

Механическая клавиатура

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Популярная модель игровой клавиатуры в ретро-стиле. Клавиши круглой формы (87 шт), немного необычно, но привыкаешь быстро. При нажатии слышен четкий механический звук. Подсветка настраиваемая и имеет несколько режимов. 

Цена: US $29.93 - 37.13




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