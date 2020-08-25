Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - магнитный кабель, светильник НЛО, виброколонка и другое
Магнитный кабель
Качественный магнитный кабель в плотной нейлоновой оплетке. При подключении кабеля загорается синий индикатор. Длина: 1 м или 2 м на выбор. Доставка быстрая.
Цена: US $0.84 - 1.96
Виброколонка
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Виброколонка работает по принципу вибрации. Колонка несмотря на свои компактные габариты имеет большую мощность 26 Ватт. Воспроизводит музыку через MicroSD накопитель, AUX разъем, а так же имеет встроенный FM приемник. Также ее можно подключить к любому устройству через Bluetooth. Емкость аккумулятора 1400 мАч.
Цена: US $56.84
Держатель для туалетной бумаги
Простой и надежный держатель для туалетной бумаги. Размер: 205x130x210 мм. Его можно дополнительно использовать и как небольшой шкафчик или полочку. Крепится легко на двухсторонний скотч.
Цена: US $9.89 - 14.90
Наушники QCY QS2
Популярная модель беспроводных наушников по приемлемой цене. Несмотря на невысокую стоимость наушники имеют хорошие качество и звук, что отмечают пользователи в своих комментариях. Наушники плотно сидят в ушной раковине и не выпадают. В них удобно заниматься спортом. Автономность работы составляет 4 часа.
Цена: US $15.88
Игровой коврик
Игровой коврик со специальным покрытием и настраиваемой RGB подсветкой. На таком коврике мышь легко скользит по поверхности и чувствует себя превосходно. Вы сможете найти несколько вариантов размера коврика на странице продавца.
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Цена: US $22.24
Светильник НЛО
Оригинальный светильник-колонка, которая по внешнему виду напоминает НЛО. Верхняя часть светильника вращается над своей платформой. Смотрится реалистично. Есть встроенное радио. Синхронизировав колонку по Bluethooth, например, с вашим смартфоном вы сможете прослушивать любимые треки.
Цена: US $109.50
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