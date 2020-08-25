Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - ЦАП Hilidac Audirect Atom Pro, наушники Baseus W04 PRO TWS, электроимпульсная зажигалка USB и многое другое
ЦАП Hilidac
Если вам нужен компактный ЦАП по приемлемой цене с хорошим функционалом и отличным звуком, вам стоит обратить внимание на данную модель. ЦАП поддерживает практически все популярные форматы: PCM, DSD, DXD, MQA и другие. Вес составляет всего 6 г. Вы сможете регулировать звук, подключать микрофон, гарнитуру и переключать треки.
Цена: US $69.99
Беспроводные наушники
Новая модель беспроводных наушников от Baseus. Автономность работы с подзарядкой в кейсе составляет 20 часов. Управление осуществляется одним нажатием. Звук яркий с хорошей детализацией. В наушниках удобно заниматься спортом.
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Цена: US $23.19 - 25.77
БЗУ от Baseus
Беспроводное зарядное устройство позволит вам быстро и комфортно заряжать ваш смартфон с помощью модуля Qi. Чтобы начать пользоваться устройством, вам будет необходимо прикрепить адаптер на заднюю панель смартфона и вставить специальный коннектор в micro-USB разъем.
Цена: US $4.92
Игровой коврик
Большой игровой коврик украсит любую рабочею поверхность. Коврик имеет черно-белую расцветку. Швы прошиты аккуратно. На большой поверхности вы сможете разместить не только игровую мышь, но и множество других предметов. Задняя поверхность прорезиненная и не скользит.
Цена: US $3.29 - 15.89
Зажигалка USB
Отличный вариант для подарка — электроимпульсная зажигалка, для работы которой не требуется газ и топливо. Работает в любую погоду. Заряжается через USB-порт.
Цена: US $3.99
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