Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - умные часы Huawei Watch GT, кабель для быстрой зарядки, беспроводная флешка и многое другое
Светильник
Стильный космический светильник, который украсит любой интерьер. Смотрится эффектно. Емкости встроенного аккумулятора (800 мАч) хватит на 10 часов беспрерывной работы. Ночник можно использовать как обычную лампу или декоративный элемент.
Цена: US $15.55 - 23.43
Беспроводная флешка
Беспроводная флешка со встроенным аккумулятором. Автономность работы составляет 4 часа. Одновременно к флешке можно подключить до 4 устройств. Данные передаются по WI-FI.
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Цена: US $30.60 - 61.22
Кабель с поддержкой быстрой зарядки
Качественный кабель в плотной нейлоновой оплетке. Предназначен для быстрой зарядки ваших гаджетов. Сила тока 3А. Кабель имеет высокий рейтинг и большое количество подтвержденных заказов.
Цена: US $1.88 - 4.63
Коврик для мыши
Коврик для рабочего стола хорошего качества. Очень мягкий и приятный на ощупь. Все швы прошиты аккуратно и ровно. Мышка на таком коврике чувствует себя отлично. Коврик не скользит по поверхности благодаря специальной противоскользящей подложке. На странице продавца представлено несколько вариантов размера.
Цена: US $3.60 - 7.97
Умные часы Huawei Watch GT
Умные часы от компании Huawei с хорошим набором функций и автономностью 14 часов. На ярком AMOLED дисплее информация легко читается даже в самую солнечную погоду. Часы совместимы с OC Android и IOS. Они будут следить за вашей активностью в течение дня, измерять пульс, следить за фазами сна, есть множество сменных циферблатов, календарь, будильник и т.д.
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Цена: US $90.00
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