Стильный космический светильник, который украсит любой интерьер. Смотрится эффектно. Емкости встроенного аккумулятора (800 мАч) хватит на 10 часов беспрерывной работы. Ночник можно использовать как обычную лампу или декоративный элемент.

Цена: US $15.55 - 23.43

Беспроводная флешка со встроенным аккумулятором. Автономность работы составляет 4 часа. Одновременно к флешке можно подключить до 4 устройств. Данные передаются по WI-FI.





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Цена: US $30.60 - 61.22

Качественный кабель в плотной нейлоновой оплетке. Предназначен для быстрой зарядки ваших гаджетов. Сила тока 3А. Кабель имеет высокий рейтинг и большое количество подтвержденных заказов.

Цена: US $1.88 - 4.63

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Коврик для рабочего стола хорошего качества. Очень мягкий и приятный на ощупь. Все швы прошиты аккуратно и ровно. Мышка на таком коврике чувствует себя отлично. Коврик не скользит по поверхности благодаря специальной противоскользящей подложке. На странице продавца представлено несколько вариантов размера.



Цена: US $3.60 - 7.97

Умные часы от компании Huawei с хорошим набором функций и автономностью 14 часов. На ярком AMOLED дисплее информация легко читается даже в самую солнечную погоду. Часы совместимы с OC Android и IOS. Они будут следить за вашей активностью в течение дня, измерять пульс, следить за фазами сна, есть множество сменных циферблатов, календарь, будильник и т.д.

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Цена: US $90.00













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