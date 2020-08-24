Интересная радиоуправляемая игрушка, которая состоит из 408 деталей. Игрушка поставляется в разобранном виде и ее нужно будет собрать самостоятельно. Подойдет в качестве подарка.

Цена: US $30.64

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Отличная вещь от Xiaomi - массажер для рук, который будет бережно массировать ваши руки, делать компрессы или согревать их. Для людей, которые работают руками, может стать незаменимой вещью.

Цена: US $91.54

Недорогая, но полезная вещь — универсальная открывашка, которая справится с любыми банками и бутылками, а также способна запаивать пакеты.

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Цена: US $4.39

Полезное устройство от компании Xiaomi, которое быстро упакует продукты в герметичные пакеты. Устройство имеет компактные габариты, простое в использовании. Упакованные продукты в пакеты сохранят свежесть на 20 дней больше.

Цена: US $6.75 - 27.99

Стильный многофункциональный чайник с прозрачным корпусом. Емкость: 1,7 литра. Управление находится на ручке чайника. Крышка открывается автоматически. Чайник нагревает воду до нужной температуры и поддерживает ее.

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Цена: US $31.87 - 37.67

Быстро навести порядок с кабелями вам поможет стильный органайзер. Вам больше не придется распутывать запутанные кабели. Органайзер будет держать кабели в правильном положении. Легко крепится. Смотрится стильно.

Цена: US $2.68 - 4.98









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