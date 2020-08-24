Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - вакууматор Xiaomi, универсальная открывашка, радиоуправляемый бот и многое другое
Радиоуправляемый бот
Интересная радиоуправляемая игрушка, которая состоит из 408 деталей. Игрушка поставляется в разобранном виде и ее нужно будет собрать самостоятельно. Подойдет в качестве подарка.
Цена: US $30.64
Массажер для рук Xiaomi
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Отличная вещь от Xiaomi - массажер для рук, который будет бережно массировать ваши руки, делать компрессы или согревать их. Для людей, которые работают руками, может стать незаменимой вещью.
Цена: US $91.54
Универсальная открывашка
Недорогая, но полезная вещь — универсальная открывашка, которая справится с любыми банками и бутылками, а также способна запаивать пакеты.
Цена: US $4.39
Вакууматор Xiaomi
Полезное устройство от компании Xiaomi, которое быстро упакует продукты в герметичные пакеты. Устройство имеет компактные габариты, простое в использовании. Упакованные продукты в пакеты сохранят свежесть на 20 дней больше.
Цена: US $6.75 - 27.99
Чайник электрический
Стильный многофункциональный чайник с прозрачным корпусом. Емкость: 1,7 литра. Управление находится на ручке чайника. Крышка открывается автоматически. Чайник нагревает воду до нужной температуры и поддерживает ее.
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Цена: US $31.87 - 37.67
Органайзер для кабелей
Быстро навести порядок с кабелями вам поможет стильный органайзер. Вам больше не придется распутывать запутанные кабели. Органайзер будет держать кабели в правильном положении. Легко крепится. Смотрится стильно.
Цена: US $2.68 - 4.98
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