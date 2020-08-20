Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - SSD-накопитель, интерактивный мяч Xiaomi, часы с проекцией времени и многое другое
Будильник с проекцией времени
Будильник с проекцией времени. На дисплее кроме времени отображаются показания температуры в помещении и влажность воздуха. Управление простое. Проекцию при необходимости можно перевернуть.
Цена: US $12.92 - 13.26
Автомобильный термос 12 В
Автомобильный термос мощностью 70 Вт. Подключается через прикуриватель автомобиля. Колба из нержавеющей стали. Оснащен индикатором температуры.
реклама
Цена: US $27.39
Стильный увлажнитель воздуха
Увлажнитель воздуха с уникальным дизайном от компании Xiaomi. Габариты: 130x80x80 мм. Объем емкости для воды: 280. Увлажнитель оснащен подсветкой и его можно использовать в качестве небольшого ночника.
Цена: US $11.47 - 13.98
Мышь игровая Xiaomi
Игровая мышь от компании Xiaomi. Оснащена 8 кнопками. Разрешение настраиваемое до 7200 dpi. Благодаря эргономичному корпусу удобно лежит в руке. Мышь может работать как в проводном, так и беспроводном режиме.
Цена: US $32.33
SSD-накопитель
SSD-накопитель компактного размера и скоростью записи 270 MB/s, чтения - 280 MB/s. На странице продавца вы можете выбрать необходимый объем памяти от 120Гб до 500Гб. Интерфейс USB 3.0.
реклама
Цена: US $28.79 - 204.51
Интерактивный мяч Xiaomi
Стоит вам один раз встряхнуть игрушку, и мяч начнет самостоятельно передвигаться. Игрушка оснащена аккумулятором 110 мАч, этого достаточно для работы на протяжении 5 часов.
Цена: US $16.14
Мир скидок доставка 3-5 дней
Друзья, не забываем подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила