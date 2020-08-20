Будильник с проекцией времени. На дисплее кроме времени отображаются показания температуры в помещении и влажность воздуха. Управление простое. Проекцию при необходимости можно перевернуть.





Цена: US $12.92 - 13.26

Автомобильный термос мощностью 70 Вт. Подключается через прикуриватель автомобиля. Колба из нержавеющей стали. Оснащен индикатором температуры.

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Цена: US $27.39

Увлажнитель воздуха с уникальным дизайном от компании Xiaomi. Габариты: 130x80x80 мм. Объем емкости для воды: 280. Увлажнитель оснащен подсветкой и его можно использовать в качестве небольшого ночника.

Цена: US $11.47 - 13.98

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Игровая мышь от компании Xiaomi. Оснащена 8 кнопками. Разрешение настраиваемое до 7200 dpi. Благодаря эргономичному корпусу удобно лежит в руке. Мышь может работать как в проводном, так и беспроводном режиме.

Цена: US $32.33

SSD-накопитель компактного размера и скоростью записи 270 MB/s, чтения - 280 MB/s. На странице продавца вы можете выбрать необходимый объем памяти от 120Гб до 500Гб. Интерфейс USB 3.0.

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Цена: US $28.79 - 204.51

Стоит вам один раз встряхнуть игрушку, и мяч начнет самостоятельно передвигаться. Игрушка оснащена аккумулятором 110 мАч, этого достаточно для работы на протяжении 5 часов.

Цена: US $16.14





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