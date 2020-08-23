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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - говорящий хомяк, аудиоплеер FiiO M6, механическая клавиатура и многое другое

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Аудиоплеер FiiO M6

Аудиоплеер компактного размера с отличным звуком. Поддерживает практически все популярные форматы: MP3, WAV, M4A, WMA, ISO и другие. Дисплей сенсорный. Размер:  53,3 мм × 92,5 мм × 11,5 мм. Оснащен 2 Гб встроенной памяти. Есть слот для карты памяти. 


Цена: US $149.90

Хомяк повторюшка

Хомяк повтарюшка поднимет настроение за несколько минут. Он повторит любую фразу за вами. С ним весело изучать иностранные языки. Питается от батареек.

           

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Цена: US $5.46 - 6.62

Компьютерная мышь

Проводная компьютерная мышь с 7 кнопками. Мышь удобно лежит в руке благодаря эргономичному корпусу. Есть красочная подсветка. Разрешение программированное до 5500 dpi. 

           

Цена: US $5.96 - 8.69

   Игровой коврик 

Большой игровой коврик для рабочего стола, на котором вы сможете разместить не только игровую мышь, но и множество других предметов. Все швы прошиты ровно и аккуратно, нитки не торчат. Рисунок качественный, не вытирается и не выгорает.

         

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Цена: US $2.75 - 20.23

Игровые наушники

Полноразмерные игровые наушники с ярким дизайном. Микрофон качественный с шумоподавлением. Звук объемный с хорошими басами и большим запасом громкости.  Частотный диапазон: от 20 Гц до 20 КГц. Длина кабеля 2.1 м.  


Цена: US $15.67 - 18.86

Механическая клавиатура

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Полноразмерная клавиатура с настраиваемой подсветкой. Клавиши стандартной формы. Раскладка русская. Корпус металлический. Подойдет как для работы, так и для игр.   


Цена: US $23.05 - 33.06


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Pris
23:11
главное возможность и цена
Разгон процессоров AMD Ryzen на бюджетной плате с A520 путем увеличения BCLK от Buildzoid
Pris
23:08
! некогда читать, инфа из другого источника и обычно при проверке на уникальность показывает повтор )
Разгон процессоров AMD Ryzen на бюджетной плате с A520 путем увеличения BCLK от Buildzoid
korney
23:00
Автор не читатель, автор писатель. https://overclockers.ru/blog/molexandr/show/40642/podderzhka-razgona-processorov-obnaruzhena-na-bjudzhetnyh-materinskih-platah-amd-a520
Разгон процессоров AMD Ryzen на бюджетной плате с A520 путем увеличения BCLK от Buildzoid
NOFX
22:59
Да это давно понятно стало,после того как новости про мобильники пошли!
Seasonic показала 12-контактные адаптеры для подключения видеокарт Nvidia серии RTX 30xx
Наиль Билалов
22:58
Так выше и частоты не 4,7 так то. Поделитесь жором вашего проца на частоте 2ггц на все ядра, нам важно и полезно знать это. А вообще странно, я раньше думал что "К" процессоры под разгон берут, видимо...
Доступный 10-ядерный процессор Intel Core i9-10850K появился в продаже — новинка может стать альтернативой для Core i9-10900K при более низкой стоимости
AMD
22:57
"Теоретически можно разогнать более мощные чипы AMD Ryzen такие, как Ryzen 9 3950X на материнских платах AMD A520." Особенно той что на фото :), да она от 3600 будет в 100 градусах.
Разгон процессоров AMD Ryzen на бюджетной плате с A520 путем увеличения BCLK от Buildzoid
phants
22:57
:facepalm: Попробуйте найти в обзорах тесты без HT
Сравнение производительности различных архитектур CPU по тестам AIDA64
DiLouk
22:55
Под работу на встроенном графическом ядре - конечно избыточно.
Наиболее полная информация о видеокартах NVIDIA Ampere за неделю до анонса – цены, сроки начала продаж, позиционирование и минимальные 850 Вт для RTX 3090
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