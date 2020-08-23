Аудиоплеер компактного размера с отличным звуком. Поддерживает практически все популярные форматы: MP3, WAV, M4A, WMA, ISO и другие. Дисплей сенсорный. Размер: 53,3 мм × 92,5 мм × 11,5 мм. Оснащен 2 Гб встроенной памяти. Есть слот для карты памяти.





Цена: US $149.90

Хомяк повтарюшка поднимет настроение за несколько минут. Он повторит любую фразу за вами. С ним весело изучать иностранные языки. Питается от батареек.

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Цена: US $5.46 - 6.62

Проводная компьютерная мышь с 7 кнопками. Мышь удобно лежит в руке благодаря эргономичному корпусу. Есть красочная подсветка. Разрешение программированное до 5500 dpi.

Цена: US $5.96 - 8.69

Большой игровой коврик для рабочего стола, на котором вы сможете разместить не только игровую мышь, но и множество других предметов. Все швы прошиты ровно и аккуратно, нитки не торчат. Рисунок качественный, не вытирается и не выгорает.





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Цена: US $2.75 - 20.23

Полноразмерные игровые наушники с ярким дизайном. Микрофон качественный с шумоподавлением. Звук объемный с хорошими басами и большим запасом громкости. Частотный диапазон: от 20 Гц до 20 КГц. Длина кабеля 2.1 м.





Цена: US $15.67 - 18.86

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Полноразмерная клавиатура с настраиваемой подсветкой. Клавиши стандартной формы. Раскладка русская. Корпус металлический. Подойдет как для работы, так и для игр.





Цена: US $23.05 - 33.06





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