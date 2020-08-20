Домашняя метеостанция с большим дисплеем, на котором отображается вся подробная информация о температуре в помещении и на улице. Информация хорошо читается под любым углом. Картинки анимированные. Есть встроенный будильник, календарь, лунный календарь и многое другое.

Цена: US $26.15

Высокоскоростная флешка с прозрачным корпусом и интерфейсом 3.0. Смотрится необычно. Имеет хорошее качество. Скорость чтения 460 Mb/s, записи - 380 Mb/s.

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Цена: US $30.00

Открыть винную бутылку за несколько секунд вам поможет данный штопор. Корпус металлический. Емкость аккумулятора 550 мАч, этого достаточно для открытия 70 бутылок.

Цена: US $22.24

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Интересная головоломка — кубик Рубика. Гаджет получил набор датчиков, 6-осевой гироскоп и Bluetooth-модуль для синхронизации со смартфоном. Гаджет поможет найти вам правильное, решение если вы самостоятельно не сможете найти правильный ответ.



Цена: US $12.00 - 39.00

Оригинальная лампа в виде "Астронавта". Фигурка парит в воздухе как настоящий "Астронавт". Смотрится очень реалистично. Подключается через порт USB.

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Цена: US $1.34 - 3.83

Популярная модель игровой мыши с 7 кнопками и настраиваемым разрешением до 5500 dpi. Эргономичная форма корпуса мышки не допускает возникновения сильной усталости рук пользователя даже при длительной игре. Идеально подойдет для геймеров.











Цена: US $5.96 - 8.69





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