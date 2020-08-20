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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - метеостанция, светильник "Астронавт", игровая мышь и многое другое

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Метеостанция

Домашняя метеостанция с большим дисплеем, на котором отображается вся подробная информация о температуре в помещении и на улице. Информация хорошо читается под любым углом. Картинки анимированные. Есть встроенный будильник, календарь, лунный календарь и многое другое.

Цена: US $26.15

Флешка Evtran

Высокоскоростная флешка с прозрачным корпусом и интерфейсом 3.0. Смотрится необычно. Имеет хорошее качество. Скорость чтения 460 Mb/s, записи - 380 Mb/s. 

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Цена: US $30.00

Умный штопор от Xiaomi

Открыть винную бутылку за несколько секунд вам поможет данный штопор. Корпус металлический. Емкость аккумулятора 550 мАч, этого достаточно для открытия 70 бутылок. 

 

Цена: US $22.24

Кубик Рубика

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Интересная головоломка — кубик Рубика. Гаджет получил набор датчиков, 6-осевой гироскоп и Bluetooth-модуль для синхронизации со смартфоном. Гаджет поможет найти вам правильное, решение если вы самостоятельно не сможете найти правильный ответ.

Цена: US $12.00 - 39.00

Светильник "Астронавт"

Оригинальная лампа в виде "Астронавта". Фигурка парит в воздухе как настоящий "Астронавт". Смотрится очень реалистично. Подключается через порт USB.  

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Цена: US $1.34 - 3.83

Игровая мышь

Популярная модель игровой мыши с 7 кнопками и настраиваемым разрешением до 5500 dpi. Эргономичная форма корпуса мышки не допускает возникновения сильной усталости рук пользователя даже при длительной игре. Идеально подойдет для геймеров. 






   Цена: US $5.96 - 8.69


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Алекс Буш
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Это для тебя они виртуальные, а для владельцев акций это реальный актив.
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саша кузнецов
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Nemeriz
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Это все добавили разрабы решейда, а "энтузиаст" покрутил ползунки и кнопочки вкл/выкл, этих конфигов миллиарды в инете, давай на каждый новость писать ?
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Yilec
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Так они же виртуальные :)))
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