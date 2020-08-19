MP3 плеер получил ультрасовременный дизайн. Дисплей сенсорный 2,5 дюйма. Интерфейс русскоязычный. Габариты: 72х48х10 мм. Оснащен 16 Гб встроенной памяти, есть слот для карты памяти. Поддерживает форматы: MP3, WMA, APE, FLAC, TXT.

Цена: US $25.88

Электронный термометр от компании Xiaomi для всей семьи, с возможностью измерения аксиллярным, оральным или ректальным способами. Погрешность 0.1-0.3 °C. После окончания измерения издает звуковой сигнал.





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Цена: US $6.92

Портативное устройство для удаления ворса от компании Xiaomi. Имеет хорошее качество и справляется со своей задачей на все 100%. Устройство быстро удалит ворсинки или скатавшиеся волокна с вашей одежды. Весит всего 160 г.





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Цена: US $15.99

С помощью данного устройства ваш любимый напиток будет всегда горячий. Мощность 10 Вт. Благодаря компактным габаритам не займет много места на вашем рабочем столе.

Цена: US $11.73

Мини-пылесос поможет быстро навести порядок на вашем рабочем столе. Он быстро справится с пылью и грязью. Несмотря на компактные габариты имеет хорошую мощность. Пользоваться таким устройством просто и удобно, после использования вам останется только не забыть очистить пылесборник.

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Цена: US $6.64

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