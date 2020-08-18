Цена: US $10.96 - 17.36

Хороший ЦАП, который способен работать как звуковая карта компьютера, получать и обрабатывать цифровой сигнал по OTG со смартфона. ЦАП способен воспроизводить сигнал, полученный по оптическому и коаксиальному входам. Габариты 148.5x98x33 мм. Разрешение звука до 192 кГц/24 бит. Электропитание 12V/1А.

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Цена: US $59.99

Данное устройство пригодится во время строительных работ, при диагностике двигателя, любой техники и т.д. С его помощью вы сможете обсмотреть труднодоступные места. Эндоскоп имеет гибкий провод и небольшую камеру. Фокусное расстояние 5-12 см. Степень защиты IP67.





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Цена: US $11.47 - 25.19

Качественные проводные наушники от Xiaomi с двумя типами излучателя: арматурный и динамический. Благодаря этому звук более качественный. На низких частотах он более объемный, на высоких более чистый. Наушники удобно сидят в ушной раковине и не выпадают. Оснащены пультом управления и качественным микрофоном с шумоподавлением.





Цена: US $13.55 - 22.60

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Компактный фонарик с 9 встроенными светодиодами. Фонарик светит УФ светом. Габариты: 8.8*2.5*2.5 см. Питается от батареек ААА. Подойдет для работы с мелкими деталями.









Цена: US $2.97

Миниатюрное устройство от компании Xiaomi обогреет ваши руки. Устройство постоянно поддерживает температуру 50 ° C. Емкость встроенного аккумулятора 3600 мАч, этого достаточно для работы на протяжении 4 часов. Его можно использовать как повербанк для подзарядки ваших гаджетов.





Цена: US $17.56







