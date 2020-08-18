Умные часы от компании Xiaomi с ярким круглым дисплеем и отличной функциональностью. Корпус влагозащищен и выдерживает давление до 5 АТМ. В часах 19 спортивных функций, есть будильник, секундомер, прогноз погоды, сменные дисплеи и другое. Часы отлично смотрятся на руке. Совместимы с Android и с iOS.

Цена: US $219.99 - 230.99

Стильная компактная клавиатура с емким аккумулятором на 4 000 мАч. Клавиши круглые 79 шт). Синхронизируется с компьютером посредством Bluetooth. Подсветка настраиваемая.



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Цена: US $99.74

Мини-пылесос с ультрасовременным дизайном поможет вам быстро навести порядок на вашем рабочем столе. Имеет высокую мощность всасывания. Питается от батареек АА.

Цена: US $10.69

Набор керамических ножей с отличными режущими свойствами и способностью к самозатачиванию. Ножи имеют эргономичную ручку. Их удобно держать мокрыми или жирными руками. В комплекте поставляется дополнительно нож для очистки овощей.





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Цена: US $11.39 - 29.74

Увлажнитель воздуха с оригинальным дизайном. Будет очень интересно смотреться в любом интерьере. Устройство подходит для помещений площадью 25 кв. метров. Поддерживает функцию автовыключения. Такое устройство не страшно оставить без присмотра.

Цена: US $10.72





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