Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - умные часы Amazfit Stratos 3, набор керамических ножей, мини-пылесос для рабочего стола и многое другое
Amazfit Stratos 3
Умные часы от компании Xiaomi с ярким круглым дисплеем и отличной функциональностью. Корпус влагозащищен и выдерживает давление до 5 АТМ. В часах 19 спортивных функций, есть будильник, секундомер, прогноз погоды, сменные дисплеи и другое. Часы отлично смотрятся на руке. Совместимы с Android и с iOS.
Цена: US $219.99 - 230.99
Механическая клавиатура
Стильная компактная клавиатура с емким аккумулятором на 4 000 мАч. Клавиши круглые 79 шт). Синхронизируется с компьютером посредством Bluetooth. Подсветка настраиваемая.
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Цена: US $99.74
Мини-пылесос
Мини-пылесос с ультрасовременным дизайном поможет вам быстро навести порядок на вашем рабочем столе. Имеет высокую мощность всасывания. Питается от батареек АА.
Цена: US $10.69
Набор ножей Xiaomi
Набор керамических ножей с отличными режущими свойствами и способностью к самозатачиванию. Ножи имеют эргономичную ручку. Их удобно держать мокрыми или жирными руками. В комплекте поставляется дополнительно нож для очистки овощей.
Цена: US $11.39 - 29.74
Увлажнитель воздуха
Увлажнитель воздуха с оригинальным дизайном. Будет очень интересно смотреться в любом интерьере. Устройство подходит для помещений площадью 25 кв. метров. Поддерживает функцию автовыключения. Такое устройство не страшно оставить без присмотра.
Цена: US $10.72
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