Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - кружка хамелеон, дальномер, вертикальная компьютерная мышь и многое другое
Кружка хамелеон
Стоит добавить горячей воды, и на поверхности кружки проявится оригинальный рисунок. Смотрится интересно. Подойдет для подарка начальнику или коллеге.
Цена: US $9.20
Дальномер Cookie’s
Полезный прибор с дисплеем, на который выводятся все показания замеров. Дальномер превосходно заменяет традиционную рулетку. Оснащен аккумулятором на 200 мАч.
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Цена: US $19.04
Мышь компьютерная
Беспроводная вертикальная мышь с красочной подсветкой. Благодаря эргономичному корпусу при длительной работе не возникает напряжение в запястье. Работает на частоте 2,4 G. Разрешение настраиваемое до 4 000 dpi.
Цена: US $24.99
Компьютерная мышь
Компьютерная мышь с очень оригинальным дизайном, чем-то напоминает дизайн 8-битной консоли Nintendo Entertainment System. Функционал стандартный. Подойдет для работы и учебы, а также для необычного подарка.
Цена: US $24.99
Триммер Xiaomi
Популярная модель тримера с автономностью работы 90 минут. Заряжается через USB. В комплекте поставки идет с несколькими насадками для стрижки. Есть 2 скорости.
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Цена: US $11.68
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