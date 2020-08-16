Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - говорящий хомяк, ретро клавиатура с круглыми клавишами, беспроводная мышь и другое
Хомяк-повторюшка
Интересная игрушка — хомяк-повторюшка поднимет настроение за считанные минуты. Способен повторить любые фразы смешным голосом. С ним весело проводить время и изучать иностранные языки. Изготовлен из мягкого плюша, очень приятный на ощупь.
Цена: US $5.46 - 6.62
Коврик для мыши
Яркий игровой коврик, изготовленный из высококачественной ткани для идеального скольжения игровой мыши. Благодаря хорошим габаритам на коврике можно разместить не только игровую мышь, но и множество других предметов. Все швы прошиты ровно и аккуратно, нитки не торчат. Великолепный дизайн украсит любое игровое место.
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Цена: US $9.08
Мышь iMice
Беспроводная мышь с двумя кнопками и колесиком прокрутки. Корпус эргономичный, рука не устает при длительной работе. Разрешение настраиваемое 800/1600/2000 DPI. Имеет высокий рейтинг, большое количество подтвержденных заказов: более 8 000.
Цена: US $3.99 - 4.51
Спиннер для ключей
Многофункциональная вещь, изготовлена из прочной нержавеющей стали. Можно использовать в качестве спиннера, чтобы справиться со стрессом или использовать как обычное кольцо для ключей.
Цена: US $0.90
Игровая клавиатура
Механическая клавиатура с круглыми клавишами и качественной подсветкой. Она выполнена в ретро дизайне. Смотрится стильно. Количество клавиш 104 шт. Скорость отклика 3 мс. При нажатии на клавиши слышен четкий механический звук. Корпус прочный. Вес: 825 г.
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Цена: US $20.00
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