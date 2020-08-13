Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - мьёльнир, зарядное устройство LiitoKala, часы наручные Boamigo и многое другое
Мьёльнир
Самое узнаваемое мифическое оружие в мире. Изготовлено изделие из титана с вечно светящимися вставками из трития. Цена конечно кусается, но поклонникам всего мифического такой брелок точно понравится.
Цена: US $200.54
Зарядное устройство LiitoKala
Качественное устройство с поддержкой функции быстрой зарядки для iPo и NiMH аккумуляторов. С его помощью можно зарядить все популярные типы и размеры аккумуляторных батареек, например, 18650, 26650, 21700 элементы.
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Цена: US $2.25 - 13.56
Ионизатор
Автоматический стерилизатор компактного размера будет полезен в ванной комнате. Его удобно цеплять на крышку унитаза. При закрытии крышки устройство автоматически начинает работать и убивает все болезнетворные бактерии.
Цена: US $12.49
Часы наручные Boamigo
Доступная модель наручных часов с кварцевым механизмом, смотрится на руке эффектно. Ремешок съемный. В часах предусмотрен будильник, календарь, секундомер, а также мировое время. Механизм часов надежный.
Цена: US $18.99 - 25.40
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