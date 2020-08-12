Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - мини пылесос от Grikey, авторегистратор Xiaomi, аккумуляторный шуруповерт и другое
Мини пылесос от Grikey
Портативный пылесос с силой всасывания 4800 ПА. Емкость встроенного аккумулятора 2500 мАч. Имеет компактные габариты, удобно хранить в бардачке или багажнике автомобиля. Пылесос подходит как для влажной, так и сухой уборки.
Цена: US $26.38 - 31.83
Милый ночник
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Оригинальный ночник в форме цыпленка подойдет для детской комнаты. Его можно поставить на прикроватную тумбочку. С ним будет не страшно засыпать даже самым маленьким! Габариты: 104,2x104,2x118,5мм. Оснащен встроенным аккумулятором 1200 мАч, этого достаточно для работы на протяжении 10 часов.
Цена: US $14.16
Авторегистратор Xiaomi
Новая модель авторегистратора от компании Xiaomi с углом обзора в 140 градусов. Оснащена качественным PS-экраном диагональю в 3 дюйма. В устройстве предусмотрено фирменное шумоподавление. Качество видео на хорошем уровне как днем, так и ночью. Номерные знаки видны четко.
Цена: US $58.00 - 62.40
Беспроводные наушники
Полноразмерные наушники с объёмным звуком по приемлемой цене. Могут работать как в проводном, так и беспроводном режиме. Емкого аккумулятора хватает на 8 часов работы в беспроводном режиме. Оснащены активным шумоподавлением.
Цена: US $35.99
Аккумуляторный шуруповерт
Электроинструмент, который должен быть в каждом доме — аккумуляторный шуруповёрт. Питается от батареи на 24 В. Имеет отличный крутящийся момент. На странице продавца представлено несколько вариантов комплектации на выбор.
Цена: US $18.81 - 56.79
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