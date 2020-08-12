



Портативный пылесос с силой всасывания 4800 ПА. Емкость встроенного аккумулятора 2500 мАч. Имеет компактные габариты, удобно хранить в бардачке или багажнике автомобиля. Пылесос подходит как для влажной, так и сухой уборки.

Цена: US $26.38 - 31.83

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Оригинальный ночник в форме цыпленка подойдет для детской комнаты. Его можно поставить на прикроватную тумбочку. С ним будет не страшно засыпать даже самым маленьким! Габариты: 104,2x104,2x118,5мм. Оснащен встроенным аккумулятором 1200 мАч, этого достаточно для работы на протяжении 10 часов.







Цена: US $14.16

Новая модель авторегистратора от компании Xiaomi с углом обзора в 140 градусов. Оснащена качественным PS-экраном диагональю в 3 дюйма. В устройстве предусмотрено фирменное шумоподавление. Качество видео на хорошем уровне как днем, так и ночью. Номерные знаки видны четко.





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Цена: US $58.00 - 62.40

Полноразмерные наушники с объёмным звуком по приемлемой цене. Могут работать как в проводном, так и беспроводном режиме. Емкого аккумулятора хватает на 8 часов работы в беспроводном режиме. Оснащены активным шумоподавлением.

Цена: US $35.99

Электроинструмент, который должен быть в каждом доме — аккумуляторный шуруповёрт. Питается от батареи на 24 В. Имеет отличный крутящийся момент. На странице продавца представлено несколько вариантов комплектации на выбор.

Цена: US $18.81 - 56.79

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Магазин с отличным выбором электроинструментов и хорошими скидками!













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