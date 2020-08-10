Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - инструмент для гибки арматуры, умный автодержатель, наушники HBQ Q66, защита от изгиба кабеля и многое другое
Инструмент для гибки арматуры
Интересное устройство с гидравлическим механизмом предназначено для изгибания до 90 градусов металлической арматуры или других изделий. Сила сжатия составляет 100 кг. Изготовлено из прочной стали. Конструкция разборная.
Цена: US $160.55
Мышь Redragon
Игровая компьютерная мышь с 18 кнопками и регулируемым оптическим разрешением 12400 dpi. Оснащена качественной подсветкой. Вес мыши можно настроить, в комплекте идут дополнительные грузики по 2,4 г каждый. Корпус эргономичный, кисть руки не устает при длительном использовании. Мышь подойдет как для игр, так и для работы.
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Цена:US $46.14
Автодержатель с беспроводной зарядкой
Умный автодержатель для смартфона с удобной фиксацией телефона. Поддерживает функцию быстрой зарядки Qi мощностью до 10 Вт. Поднеся телефон к держателю, "лапки" автоматически обхватывают смартфон. Пользоваться таким удобно и просто.
Цена: US $22.00
Кружка хамелеон
Это обычная керамическая кружка, но она таит в себе маленький секрет. Стоит только налить любимый горячий напиток, как кружка моментально начнет менять свой рисунок. Весит 350 г.
Цена: US $9.20
Защита от изгибов
Красочные насадки спиральной формы предназначены для защиты кабеля от лишних перегибов. Стоят недорого, способны значительно увеличить срок службы кабеля. Имеют высокий рейтинг и множество положительных отзывов.
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Цена: US $0.15 - 0.27 / набор
Беспроводные наушники с подсветкой
Полноразмерные наушники с красочной подсветкой, которую при необходимости можно отключить. Наушники можно использовать как в проводном, так и беспроводном режиме. Синхронизируются с гаджетами посредством Bluetooth. Звук объемный с хорошим запасом громкости. Есть встроенный MP3-плеер и FM-приемник.
Цена: US $21.73
Наушники HBQ Q66
Бюджетная модель беспроводных наушников и зарядным кейсом на 6 000 мАч. Кейс оснащен дисплеем, на котором отображается процент оставшегося заряда. Его можно использовать в качестве повербанка. Автономность работы наушников составляет 4 часа. Синхронизируются с гаджетами посредством Bluetooth 5.0. Звук яркий и насыщенный. Хороший вариант за приемлемую стоимость.
Цена: US $26.82
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