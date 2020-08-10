Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - жидкая кожа, фитнес-трекер Xiaomi, беспроводная мышь Xiaomi и многое другое
Средство для восстановления кожи EAFC
Данный набор должен быть в каждом доме — средство для восстановления кожи. Имеет клейкую основу и несколько цветов, которые помогут вам быстро восстановить внешний вид вещи.
Цена: US $3.57
Велозамок WestBiking
Эффективно защитить коляску или велосипед вы сможете с помощью данного замка. Он имеет не только компактные габариты, но и отличное качество. Замок имеет качественный сплав, не поддающийся мягким инструментам и уникальный ключ.
Цена: US $21.45 - 24.24
Электробритва Pinjing
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Электробритва обеспечивает чрезвычайно качественное бритье. Оснащена тремя плавающими головками. Зарекомендовала себя среди лучших бюджетников. Сменной головки хватит на полгода.
Цена: US $19.99 - 29.99
Фитнес-трекер Xiaomi
Новейший фитнес-трекер от компании Xiaomi Mi Band 5 получил большой AMOLED дисплей, улучшенный датчик пульса, магнитную зарядку, большой набор функций и NFC. Доставка быстрая.
Цена: US $28.57 - 43.44
Беспроводная мышь Xiaomi
Популярная модель беспроводной мыши от компании Xiaomi с оптическим датчиком на 1000 dpi. Одновременно может подключаться сразу к двум устройствам. Оснащена 7 кнопками. Переключаются тихо и комфортно. Идеально подойдет для работы или учебы.
Цена: US $34.87
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