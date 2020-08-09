Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - кварцевые часы Boamigo, подставка для ноутбука Xiaomi, антимоскитная лампа и многое другое
Антимоскитная лампа
Антимоскитная лампа, которую можно использовать как обычный светильник. Она может быть источником как белого света, так и излучать УФ. Подходящий цоколь E27.
Цена: US $1.32 - 3.30
Портативная колонка Xiaomi
Продвинутая портативная колонка от компании Xiaomi. Благодаря компактным габаритам ее удобно брать с собой, колонка не займет много места в вашей сумке. Звук яркий и насыщенный. Оснащена двумя динамиками по 2,5 Вт и микрофоном для громкой связи.
Цена: US $21.99
Вертикальная мышь
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Вертикальная мышь подойдет людям, которые практически все время проводят за компьютером. Благодаря эргономичному корпусы кисть руки не устает при длительном использовании мыши. Мышь беспроводная и оснащена 6 кнопками. Точность сенсора 1600 dpi.
Цена: US $21.99
Подставка для ноутбука Xiaomi
Удобная подставка для ноутбука от компании Xiaomi, выполнена из качественного алюминия и имеет усиление. Подставка прочная, на нее можно даже встать, и она не сломается. Подойдет для 15-дюймового ноутбука.
Цена: US $20.54
Беспроводная зарядка Xiaomi
Мощная беспроводная зарядка с ультрасовременным дизайном и поддержкой стандартного протокола Qi. Любой потребитель получит до 20 Вт мощности. Имеет компактные габариты, несколько степеней защиты и отличное качество.
Цена: US $20.53
Видеорегистратор 70mai
Популярная модель видеорегистратора с углом обзора 140 градусов. Оснащен дисплеем и модулем GPS. Регистратор ведет круглосуточную съёмку на парковке благодаря встроенному АКБ. Для передачи данных использует Wi-Fi.
Цена: US $59.99
Кварцевые часы Boamigo
Стильные мужские кварцевые часы с квадратным дисплеем. Смотрятся оригинально. Оснащены подсветкой, будильником, хронометром и стрелочным циферблатом. Имеют хорошее качество.
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Цена: US $19.99 - 25.99
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