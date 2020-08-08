



Новая модель умных часов с ярким запоминающимся дизайном, круглым дисплеем, удобным браслетом и отличным функционалом. Дисплей IPS диагональю 1,22 дюйма. Цвета яркие и насыщенные. Имеют хороший обзор под любым углом. Часы многофункциональны, станут отличным помощником для вас. Часы отслеживают вашу физическую активность, измеряют пульс, пройденное расстояние, предусмотрены спортивные режимы и т.д.

В часах предусмотрено несколько сменных циферблатов, есть прогноз погоды, будильник, секундомер и т.д. Вы сможете отвечать на входящие вызовы, получать уведомления, управлять музыкой и многое другое.

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Цена: US $40.31 - 47.0

Умные-часы на Wear OS от Google заслуживают внимания. Корпус водонепроницаемый и ударопрочный. Дисплей круглый с хорошими углами обзора. Картинка яркая и четкая, даже в самый солнечный день информация читается легко. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth. Поддерживают Wi-Fi, GPS + GLONASS и NFC. Автономность работы 30 дней.

Цена: US $209.94 - 220.99

Умные-часы с ярким AMOLED дисплеем с плотностью 326 PPI. Дисплей круглый, ремешок съемный. Корпус влагозащищенный. Часы выдерживают давление до 5 АТМ. На руке смотрятся часы достойно. Автономность работы 12 дней. Поддерживают все популярные функции носимой электроники. Предусмотрено более 100 сменных дисплеев.



Цена: US $139.99

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Amazfit Bip Lite

Еще одна популярная модель умных часов за минимальную стоимость с хорошим набором функций и великолепным дизайном. Идеально подойдет людям с активным образом жизни. Автономность работы составляет 45 дней. Корпус влагозащищенный и выдерживает погружение до 30 метров. Синхронизировав со смартфоном вы расширите функционал умных часов, а также всю подробную информацию о ваших спортивных достижениях вы сможете просматривать на экране телефона.





Цена: US $49.99

Более 2500 подтвержденных заказов и рейтинг 4,9 из 5 говорит сам за себя. Часы мегапопуляные среди покупателей. Они отлично сочетают в себе цену и качество. Оснащены 1.34-дюймовым дисплеем, на который выводится вся подробная информация о вашей активности. Есть прогноз погоды, сменные дисплеи, секундомер, управление музыкой и многое другое.

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Цена: US $49.99

Умные часы с автономностью работы 20 дней. Степень защиты IP67. Часы оснащены круглым сенсорным дисплеем. Смотрятся элегантно как на мужской, так и женской руке. Предусмотрено 9 сменных циферблатов и несколько спортивных режимов. Часы будут отслеживать вашу физическую активность, вы сможете отвечать на вызовы, управлять музыкой и многое другое.

Цена: US $25.14 - 26.02

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