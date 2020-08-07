Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - ретро-зажигалка, набор кухонных ножей, док-станция с подключениями USB 3.0 и многое другое
Ретро-зажигалка
Интересная зажигалка в ретро-стиле подойдет для оригинально подарка. Имеет компактные габариты (15x25x63 мм) и влагозащищенный корпус. Для работы требуется керосин.
Цена: US $3.98
Док-станция с подключениями USB 3.0
Многофункциональное устройство хорошего качества. Док-станция с подключением USB 3.0 /HDMI /VGA /PD /RJ45 /TF /SD. Пользователи в своих комментариях отмечают хорошую работу всех портов док-станции, а также ее компактные габариты.
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Цена: US $13.99 - 49.99
Пароочиститель
Быстро и качественно очистить любую поверхность вам поможет ручной пароочиститель. Несмотря на невысокую стоимость данная модель со своей задачей справляется на все 100%. В комплекте идут дополнительные насадки (6 шт.)
Цена: US $58.88
Фумигатор Xiaomi Mijia Mosquito
Справиться с надоедливыми насекомыми вам поможет данный прибор. Насекомых привлекает свет, подлетев близко к прибору, они попадают в ловушку. Работает практически бесшумно. С таким прибором вы будете спать спокойно всю ночь.
Цена: US $13.45
Кабель с 3 коннекторами
Кабель имеет три коннектора и поддерживает функцию быстрой зарядки 3.1А. Коннекторы: lightning, micro-USB и USB Type-C. Кабель качественный, в плотной оплетке, защищен от повреждений.
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Цена: US $2.59
Набор кухонных ножей
Хороший набор кухонных ножей с отличными режущими свойствами. Лезвия из качественной стали с черным покрытием, держат заточку достаточно долго. Ручки из ABS-пластика эргономичной формы, в мокрых или жирных руках нож удобно держать.
Цена: US $6.63 - 22.78
Стикер Луна
Неповторимую атмосферу в вашем доме поможет создать данный стикер в виде настоящей Луны. Смотрится реалистично. Стикеру достаточно побыть на свету 2 часа, и на протяжении всей ночи он будет излучать приятное свечение. Клеится легко, после себя не оставляет следов клея.
Цена: US $0.97 - 3.68
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