Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - ретро-зажигалка, набор кухонных ножей, док-станция с подключениями USB 3.0 и многое другое

[ ] для раздела Блоги
+
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Скидки 60% в Ситилинке, акция только началась!
Супердешевая RTX 2070 в Регарде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

Ретро-зажигалка

Интересная зажигалка в ретро-стиле подойдет для оригинально подарка. Имеет компактные габариты (15x25x63 мм) и влагозащищенный корпус. Для работы требуется керосин.

Цена: US $3.98

Док-станция с подключениями USB 3.0

Многофункциональное устройство хорошего качества. Док-станция с подключением  USB 3.0 /HDMI /VGA /PD /RJ45 /TF /SD. Пользователи в своих комментариях отмечают хорошую работу всех портов док-станции, а также ее компактные габариты. 

реклама


Цена: US $13.99 - 49.99

Пароочиститель 

Быстро и качественно очистить любую поверхность вам поможет ручной пароочиститель. Несмотря на невысокую стоимость данная модель со своей задачей справляется на все 100%. В комплекте идут дополнительные насадки (6 шт.)


Цена: US $58.88

Фумигатор Xiaomi Mijia Mosquito

анонсы и реклама
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке

Справиться с надоедливыми насекомыми вам поможет данный прибор. Насекомых привлекает свет, подлетев близко к прибору, они попадают в ловушку. Работает практически бесшумно. С таким прибором вы будете спать спокойно всю ночь.

Цена: US $13.45

Кабель с 3 коннекторами

Кабель имеет три коннектора и поддерживает функцию быстрой зарядки 3.1А. Коннекторы:  lightning, micro-USB и USB Type-C. Кабель качественный, в плотной оплетке, защищен от повреждений.

реклама


Цена: US $2.59

Набор кухонных ножей

Хороший набор кухонных ножей с отличными режущими свойствами. Лезвия из качественной стали с черным покрытием, держат заточку достаточно долго. Ручки из ABS-пластика эргономичной формы, в мокрых или жирных руках нож удобно держать.  

 

Цена: US $6.63 - 22.78

Стикер Луна

Неповторимую атмосферу в вашем доме поможет создать данный стикер в виде настоящей Луны. Смотрится реалистично. Стикеру достаточно побыть на свету 2 часа, и на протяжении всей ночи он будет излучать приятное свечение. Клеится легко, после себя не оставляет следов клея. 

Цена: US $0.97 - 3.68



Скидки до 50%

Друзья, не забывайте подписываться на  телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!   

         

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс гаджеты подборка aliexpress 2020 гаджеты aliexpress алиэкспресс распродажа подборка aliexpress гаджеты xiaomi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding
39
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi
24
Битва игровых компьютеров: Core i3-8350K & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 590
17
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
33
Обзор и тестирование корпуса ASUS TUF Gaming GT301
19
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
30
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
47
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Обзор и тест ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 (G732LXS)
6
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Radeon RX 5500 XT Dual Evo
18

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
26 июля 2020 45
Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding
7 августа 2020 39
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
3 августа 2020 47
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
4 августа 2020 33
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
27 июля 2020 39
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
3 августа 2020 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Выясняем, на что способна GeForce GTX 1080 Ti в 2020 году – самая быстрая видеокарта 2016 года против Radeon RX 5700 XT и GeForce RTX 2070 Super по версии Benchmark
193
Xiaomi рассказала, когда 15 смартфонов второй волны получат прошивку MIUI 12 – сроки и полный список телефонов
8
Названа точная дата начала продаж видеокарты GeForce RTX 3080 Ti, а также младших моделей – RTX 3070 и RTX 3060
48
GTA VI вернет игроков в Vice City 90-x годов
10
6 смартфонов Xiaomi получили стабильную версию MIUI 12 в России и мире
7
В сети появилась новая версия карты для GTA 6 – её размеры превышают все ожидания фанатов
8
AMD не планирует выпускать настольные процессоры Ryzen 4000-й серии в 2020 году – вместо них ожидаются Ryzen 5000
21
Borderlands 3 стала временно бесплатной
3
Праздник геймера - стартовала бесплатная раздача оригинальной игры Ведьмак
4
HUAWEI выпустила обновление на смартфон 2016 года – десятки телефонов 2018-2020 годов до сих пор не получили прошивку EMUI 10.1
1
ПК-версия Horizon Zero Dawn имеет серьёзные проблемы с оптимизацией - комфортный геймплей в 1080p@60FPS способна потянуть лишь GTX 1080 Ti
36
36 смартфонов Xiaomi 2018-2020-х годов получили новую прошивку MIUI 12 на 7 августа 2020 года – список и сроки выхода
1
Первые цены на новые материнские платы на чипсете AMD А520 оказались ниже ожидаемых аналитиками
4
iPhone 11 сильно подешевел – самый популярный смартфон в мире с официальной гарантией по лучшей цене
2
Intel считает, что Core i7-10750H в играх до 37% быстрее, чем AMD Ryzen 7 4800H Renoir
34
Видеокарты AMD Radeon Big Navi на базе чипа Navi21 получат версии с 12 и 16 ГБ видеопамяти
76
Процессоры Ryzen 4000-й серии могут преодолеть планку в 5 000 МГц – 16-ядерный Ryzen 9 4950X – 4 800 МГц и выше
62
Xiaomi Redmi Note 8T с NFC и 64 ГБ памяти сильно подешевел – цена самого продаваемого Android-смартфона упала на 100 долларов
+
Процессоры AMD Zen3 получили возможность раздельного управления напряжением ядер и увеличили частоты до 4,8 ГГц
39
11 смартфонов Huawei и Honor получили новую версию EMUI 10.1 / EMUI 10 в России и мире
6

Популярные статьи

AMD снова переиграла Intel - вышли новые Ryzen XT
120
Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding
39
Восемь причин "за" и "против" апгрейда в августе 2020
44
3 главные причины, по которым никогда нельзя связываться с комплектующими, бывшими в употреблении
77
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi
24
Сравнительное тестирование двух ноутбуков - HP ProBook 440 G4 и HP ProBook 455 G3
8

Сейчас обсуждают

cide
23:19
ага вметста 10 бомжей - 12
Долгожданная PC-версия Horizon Zero Dawn уже доступна для прохождения
LordTornado
23:17
1.920 Вольт! Ппц просто!
AMD Phenom II X2 570 BE на частоте 6621 МГц отличился в wPrime 1024M
Александр Бируля
23:16
А что, после обновы станет жить легче или что!?
Xiaomi рассказала, когда 15 смартфонов второй волны получат прошивку MIUI 12 – сроки и полный список телефонов
TJ_
23:13
Удали и не вспоминай этот кусок говна. Тут плохого не посоветуют.
Первое сюжетное дополнение к DOOM Eternal покажут в конце августа, а пока — тизер
Саша Устецький
23:11
поздравляю автор статьи ты превзошел Зелота
3 главные причины, по которым никогда нельзя связываться с комплектующими, бывшими в употреблении
McArcher
23:11
А чипы где будут делать ?
Все будущие устройства Huawei будут работать на собственной ОС HongMeng
Евгений Гузей
23:09
Не тупите, Восточный сэкономил нам кучу бабла за аренду Байконура, цену казахи оч хотели поднять, монополисты же, а братских отношений и зависимости от Москвы все меньше, а как только он был построен ...
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин - новая ракета «Союз-СПГ» превзойдёт ту, что построил Илон Маск
psyDaVinci
23:09
о да
Сетевой режим Call of Duty Modern Warfare стал временно бесплатным
McArcher
23:08
Я его добавил в ЧС, но статья не исчезает со страницы. ЧЯДНТ ?
3 главные причины, по которым никогда нельзя связываться с комплектующими, бывшими в употреблении
McArcher
23:05
Кстати да. Стратегии сейчас превратились в редкий вид из красной книги. Крайнее, что мне нравилось -- это первая часть Supreme Commander (похожа на легендарную Total Annihilation) с аддоном Forged All...
3 главные причины, по которым никогда нельзя связываться с комплектующими, бывшими в употреблении
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем