Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - наушники Blitzwolf, автоматическое зарядное устройство, набор термоусадочных трубок и многое другое
Наушники Blitzwolf
Популярная модель беспроводных наушников с ярким дизайном. Степень защиты от воды IPX6. Каждый наушник оснащен аккумулятором на 50 мАч, зарядный кейс - 400 мАч. Звук яркий и насыщенный с хорошим запасом громкости. Микрофон с шумоподавлением, собеседник будет четко слышать вас в самую ветреную погоду.
Цена: US $30.12 - 31.74
Автоматическое зарядное устройство
Данное устройство подходит для зарядки аккумуляторов от 12 В до 4 Ач - 100 Ач. Мощность 75 Вт. Оснащено дисплеем, на который выводится вся подробная информация. Предусмотренно несколько режимов зарядки. Отличное устройство, пригодится каждому автовладельцу.
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Цена: US $19.47 - 19.66
Набор термоусадочных трубок
Термоусадочные трубки изготовлены из отличного изоляционного материала. Идеально подходят для кабеля или провода. Чтобы изолировать провод, вам необходимо надеть термоусадочную трубку на него и разогреть. Процесс займет несколько минут.
Цена: US $2.03
Coolboy Retro Mini 2
Игровая приставка поставляется со встроенными 168 играми. Подключив приставку к телевизору, вы сможете играть в игры на большом экране. Питается от аккумулятора. Одного заряда достаточно для работы на протяжении 6 часов.
Цена: US $12.97 - 15.17
Xiaomi Mi Piston Fresh
Проводные наушники от компании Xiaomi. Несмотря на невысокую стоимость наушники имеют достаточно качественный звук с хорошими басами. Диапазон воспроизводимых частот от 20 Гц до 20 кГ. Оснащены микрофоном с шумоподавлением и небольшим пультом для управления музыкой. Вес составляет 14 г.
Цена: US $3.89
Увлажнитель воздуха
Увлажнитель воздуха компактного размера с привлекательным дизайном. Увлажнитель сможете разместить на прикроватной тумбочке в детской или любой другой комнате. Оснащен подсветкой. Можно использовать в качестве ночника. В комплект поставки входит небольшой вентилятор.
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Цена: US $10.49
Умный термометр
Круглый термометр с компактными габаритами и стандартом защиты IPX6. Термометр собирает данные о температуре тела и, если температура поднимется выше нормы, сообщит вам в специальном приложении на смартфоне. Идеально подойдет для маленьких детей.
Цена: US $9.89 - 32.39
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