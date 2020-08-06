Популярная модель беспроводных наушников с ярким дизайном. Степень защиты от воды IPX6. Каждый наушник оснащен аккумулятором на 50 мАч, зарядный кейс - 400 мАч. Звук яркий и насыщенный с хорошим запасом громкости. Микрофон с шумоподавлением, собеседник будет четко слышать вас в самую ветреную погоду.





Цена: US $30.12 - 31.74

Данное устройство подходит для зарядки аккумуляторов от 12 В до 4 Ач - 100 Ач. Мощность 75 Вт. Оснащено дисплеем, на который выводится вся подробная информация. Предусмотренно несколько режимов зарядки. Отличное устройство, пригодится каждому автовладельцу.

реклама

Цена: US $19.47 - 19.66

Термоусадочные трубки изготовлены из отличного изоляционного материала. Идеально подходят для кабеля или провода. Чтобы изолировать провод, вам необходимо надеть термоусадочную трубку на него и разогреть. Процесс займет несколько минут.

Цена: US $2.03

Игровая приставка поставляется со встроенными 168 играми. Подключив приставку к телевизору, вы сможете играть в игры на большом экране. Питается от аккумулятора. Одного заряда достаточно для работы на протяжении 6 часов.

Цена: US $12.97 - 15.17

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке





Проводные наушники от компании Xiaomi. Несмотря на невысокую стоимость наушники имеют достаточно качественный звук с хорошими басами. Диапазон воспроизводимых частот от 20 Гц до 20 кГ. Оснащены микрофоном с шумоподавлением и небольшим пультом для управления музыкой. Вес составляет 14 г.

Цена: US $3.89

Увлажнитель воздуха компактного размера с привлекательным дизайном. Увлажнитель сможете разместить на прикроватной тумбочке в детской или любой другой комнате. Оснащен подсветкой. Можно использовать в качестве ночника. В комплект поставки входит небольшой вентилятор.

реклама

Цена: US $10.49

Круглый термометр с компактными габаритами и стандартом защиты IPX6. Термометр собирает данные о температуре тела и, если температура поднимется выше нормы, сообщит вам в специальном приложении на смартфоне. Идеально подойдет для маленьких детей.





Цена: US $9.89 - 32.39

Сейчас лучшее время для отдыха. Вы сможете найти самые дешёвые авиабилеты на данном сайте.

СКИДКИ НА АЛИЭКСПРЕСС

С





Друзья, не забываем подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!



