Видеокамера компактного размера получила ультрасовременный дизайн. По внешнему виду напоминает обычную флешку. Ее можно носить в качестве брелока на связке с ключами. Емкость аккумулятора 300 мАч, этого достаточно для работы на протяжении 5 часов. Запись видео осуществляется одним нажатием кнопки. Камера записывает в формате AVI.

Цена: US $43.69

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Кейкапысо светопрозрачным двухслойным исполнением, благодаря этому подсветка RGB смотрится намного эффектнее. Имеют отличное качество. В комплекте идут с дополнительным инструментом, который предназначен для снятия клавиш.





Цена: US $16.05

Игровой коврик предназначен для профессионального гейминга. Поверхность из прорезиненной ткани, приятная на ощупь. Мышь на таком коврике чувствует себя комфортно. Швы прошиты аккуратно. На странице продавца представлено несколько вариаций размера коврика.

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Цена: US $2.33 - 10.68

Вертикальная мышь идеально подойдет для людей, которые все свое время проводят за компьютером. Благодаря эргономичной конструкции корпуса рука не устает при длительном использовании. Разрешение регулируется 800/1200/1600/2400/4000 DPI. Мышь оснащена 6 кнопками.





Цена: US $17.99 - 22.49

Светодиодная лампа крепится на монитор и подсвечивает рабочую поверхность. Простая и удобная в использовании. Предусмотрено несколько режимов. Цветовая температура: 2900-5000 K. Питается лампа от USB.

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Цена: US $27.48 - 29.71

Светодиодный ночник с датчиком света – это правильное решение для каждого дома. Подойдет для любого помещения. Пользоваться таким ночником одно удовольствие. При работе датчик не греется. Ночник экономит электроэнергию, он автоматически включается в случае присутствия человека, после автоматически выключается.

Цена: US $11.99

Данная модель кулера предназначена для охлаждения процессора. Срок службы вентилятора 30 000 часов. Кулер оснащен качественной подсветкой. Питание: 3.6 Вт. Уровень шума 23 децибел.

Цена: US $20.58 - 21.53





Оригинальные беспроводные наушники от компании Apple с великолепным звучанием и отличным функционалом. Наушники поддерживают функцию быстрой зарядки. Полная зарядка в кейсе в течение 15 минут. Общаться с голосовым помощником стало проще, стоит вам произнести "Привет, Сири", и помощник ответит вам.

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