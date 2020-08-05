Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - экшн-камера EKEN H9, цифровой таймер-секундомер, стильные наручные часы, ножницы с лазерным прицелом Funny и многое другое
Экшн-камера EKEN H9
Хорошая модель экшн-камеры по приемлемой цене. Вы сможете запечатлеть самые яркие моменты отпуска и поснимать под водой. Максимальное разрешение видеозаписи — 4K 30fps. Камера может писать в 2.7K (30fps), FullHD (60fps) и т.д. Управлять можно через специальное приложение на смартфоне или с помощью дистанционного пульта управления.
Цена: US $34.40 - 69.73
Bobo Bird
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Подчеркнуть стремление к уникальности и аутентичности вам помогут стильные часы от бренда Bobo Bird. В часах используются элементы из настоящей древесины. Смотрятся часы стильно. Поставляются в красивой подарочной упаковке.
Цена: US $28.99
Цифровой таймер-секундомер
Полезный прибор, который пригодится на кухне каждому. Получил строгий лаконичный дизайн. Оснащен LED дисплеем. В приборе предусмотрен таймер и секундомер. Для удобного крепления есть магнит, который спрятан в корпусе устройства. Питается от батареек ААА.
Цена: US $10.99
Ножницы с лазерным прицелом Funny
Ножницы помогут вам научиться отрезать ровно и точно. Оснащены лазерным прицелом, при необходимости можно снять. Прицел питается от батарейки, которой хватает на 6 месяцев активного использования.
Цена: US $4.90
Электронные часы
Популярная модель часов Casio AE-1200WHD по супер цене. Имеют электронный циферблат с подсветкой и хронометром. Смотрятся стильно.В России такие часы будут стоить на несколько тысяч дороже. Быстрая доставка.
Цена: US $53.55
Соль для окраски пламени
Магическая соль придаст пламени вашего костра яркий разноцветный окрас. Смотрится эффектно в темное время суток. Данное развлечение понравится как детям, так и взрослым. Цена: US $2.10 - 2.17
Пляжная обувь
Защитить ваши ноги от острых ракушек и камней на пляже поможет качественная обувь. Она не скользит и имеет отличное сцепление с поверхностью. В ней будет удобно заниматься спортом, плавать и нырять. Подойдет взрослым и детям.
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Цена: US $3.99 - 4.49
Лето — время отпусков, но очень трудно найти дешёвые авиабилеты. Предлагаю обратить внимание на данный сайт, он является крупнейшим поисковиком авиабилетов в России.
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