Хорошая модель экшн-камеры по приемлемой цене. Вы сможете запечатлеть самые яркие моменты отпуска и поснимать под водой. Максимальное разрешение видеозаписи — 4K 30fps. Камера может писать в 2.7K (30fps), FullHD (60fps) и т.д. Управлять можно через специальное приложение на смартфоне или с помощью дистанционного пульта управления.





Цена: US $34.40 - 69.73

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Подчеркнуть стремление к уникальности и аутентичности вам помогут стильные часы от бренда Bobo Bird. В часах используются элементы из настоящей древесины. Смотрятся часы стильно. Поставляются в красивой подарочной упаковке.





Цена: US $28.99

Полезный прибор, который пригодится на кухне каждому. Получил строгий лаконичный дизайн. Оснащен LED дисплеем. В приборе предусмотрен таймер и секундомер. Для удобного крепления есть магнит, который спрятан в корпусе устройства. Питается от батареек ААА.

Цена: US $10.99

Ножницы помогут вам научиться отрезать ровно и точно. Оснащены лазерным прицелом, при необходимости можно снять. Прицел питается от батарейки, которой хватает на 6 месяцев активного использования.

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Цена: US $4.90

Популярная модель часов Casio AE-1200WHD по супер цене. Имеют электронный циферблат с подсветкой и хронометром. Смотрятся стильно.В России такие часы будут стоить на несколько тысяч дороже. Быстрая доставка.

Цена: US $53.55

Магическая соль придаст пламени вашего костра яркий разноцветный окрас. Смотрится эффектно в темное время суток. Данное развлечение понравится как детям, так и взрослым. Цена: US $2.10 - 2.17

Защитить ваши ноги от острых ракушек и камней на пляже поможет качественная обувь. Она не скользит и имеет отличное сцепление с поверхностью. В ней будет удобно заниматься спортом, плавать и нырять. Подойдет взрослым и детям.

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