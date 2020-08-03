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Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - фотохромные очки, аккумуляторы 18650 3400 мАч, бюджетный проектор, мини видеокамера и многое другое

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Мини видеокамера

Видеокамера компактного размера по внешнему виду напоминает обычную флешку. Удобно носить с собой в качестве брелока на связке с ключами. Старт записи одним нажатием кнопки. Формат видео AVI. Оснащена 5 МП камерой. Имеет хороший рейтинг и большинство положительных отзывов. 

 

Цена: US $25.35 - 33.01

Аккумуляторные батарейки

Популярные аккумуляторные батарейки с реальной емкостью 3400 мАч. Полюбились пользователям за отличное соотношение цены и качества. Используются в электроинструментах, электронных приборах, фонарях и т.д. Не имеют платы защиты.

Цена: US $2.29 - 19.42

ТВ-бокс VONTAR X3

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Бюджетная модель ТВ-приставки превратит ваш обычный телевизор в настоящий центр развлечений.
Работает на OC Android. ТВ-приставка получила современный дизайн и компактные габариты. Вы сможете не только просматривать видео в высоком качестве, но и играть в игры, общаться с друзьями в интернете, просматривать электронную почту, устанавливать приложения и т.д.  

Цена: US $36.56 - 60.71

Проектор

Если вы хотите найти хороший проектор за небольшую стоимость, предлагаю вам обратить внимание на данную модель. Работает на ОС Android. Имеет хорошее качество сборки. Яркость лампы 6800 люмен. 1ГБ ОЗУ и 8ГБ встроенной памяти. Отличная модель для домашнего кинотеатра.  

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Цена: US $205.70 - 252.72

Фотохромные очки

Защитить ваши глаза от вредного УФ света вам поможет данная модель очков. В зависимости от погодных условий очки меняют затененность линз. Идеально подойдут для автовладельцев, любителей рыбалки, кемпинга и т.д. Смотрятся стильно. 

Цена: US $9.87

Портативный внешний аккумулятор

Емкий внешний аккумулятор на 10 000 мАч от Baseus с мощностью 15 Вт. Поддерживает одновременную зарядку 4 устройств. Предусмотрено несколько степеней защиты. Оснащен небольшим дисплеем, на котором отображается процент оставшегося заряда. Благодаря компактным габаритам удобно носить с собой. 

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Цена: US $16.96

Ручной распылитель пены

Отличный прибор, который будет полезен каждому автомобилисту — ручной распылитель пены. Прост в использовании. Вам необходимо налить воду в емкость и добавить немного моющего средства, и прибор готов к работе. Просто, дешево и удобно. 

Цена: US $13.50 - 15.50

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Эмн? Кому-то 64 мало не для игр, ну ладно.
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E1nher1
21:27
Ну а что делать? У меня как бы есть накопления на любой апгрейд, но знали бы вы, как мне достаются эти деньги, и мне просто ЖАЛКО выкинуть 30К на видеокарту, чтобы продать ее за 10К через 3-4 года.
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