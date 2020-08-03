Видеокамера компактного размера по внешнему виду напоминает обычную флешку. Удобно носить с собой в качестве брелока на связке с ключами. Старт записи одним нажатием кнопки. Формат видео AVI. Оснащена 5 МП камерой. Имеет хороший рейтинг и большинство положительных отзывов.

Цена: US $25.35 - 33.01

Популярные аккумуляторные батарейки с реальной емкостью 3400 мАч. Полюбились пользователям за отличное соотношение цены и качества. Используются в электроинструментах, электронных приборах, фонарях и т.д. Не имеют платы защиты.

Цена: US $2.29 - 19.42

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Бюджетная модель ТВ-приставки превратит ваш обычный телевизор в настоящий центр развлечений.

Работает на OC Android. ТВ-приставка получила современный дизайн и компактные габариты. Вы сможете не только просматривать видео в высоком качестве, но и играть в игры, общаться с друзьями в интернете, просматривать электронную почту, устанавливать приложения и т.д.

Цена: US $36.56 - 60.71

Если вы хотите найти хороший проектор за небольшую стоимость, предлагаю вам обратить внимание на данную модель. Работает на ОС Android. Имеет хорошее качество сборки. Яркость лампы 6800 люмен. 1ГБ ОЗУ и 8ГБ встроенной памяти. Отличная модель для домашнего кинотеатра.

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Цена: US $205.70 - 252.72

Защитить ваши глаза от вредного УФ света вам поможет данная модель очков. В зависимости от погодных условий очки меняют затененность линз. Идеально подойдут для автовладельцев, любителей рыбалки, кемпинга и т.д. Смотрятся стильно.

Цена: US $9.87

Емкий внешний аккумулятор на 10 000 мАч от Baseus с мощностью 15 Вт. Поддерживает одновременную зарядку 4 устройств. Предусмотрено несколько степеней защиты. Оснащен небольшим дисплеем, на котором отображается процент оставшегося заряда. Благодаря компактным габаритам удобно носить с собой.

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Цена: US $16.96

Отличный прибор, который будет полезен каждому автомобилисту — ручной распылитель пены. Прост в использовании. Вам необходимо налить воду в емкость и добавить немного моющего средства, и прибор готов к работе. Просто, дешево и удобно.

Цена: US $13.50 - 15.50





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