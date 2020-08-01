Качественный ЦАП с компактными габаритами и минимальной ценой. Вес 15 г. Поддерживает функцию быстрой зарядки. Несмотря на низкую стоимость имеет отличный звук. Одновременно вы сможете и прослушивать треки и заряжать устройство. Разрешение звука: до 96 кГц/24 бита.

Цена: US $13.81

Популярная модель беспроводных наушников с отличным соотношением цена и качество. Наушники плотно сидят в ушной раковине и не выпадают. В них удобно заниматься спортом. Несмотря на невысокую цену имеют яркий и насыщенный звук. Емкость аккумулятора в зарядном устройстве 300 мАч, 3,7 В. Каждый наушник оснащен аккумулятором 43 мАч. Заряжаются от 0 до 100 % за 1.5 часа. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0, рабочее расстояние составляет 10 метров.

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Цена: US $18.20 - 22.49





Универсальный пульт дистанционного управления пригодится каждому. Корпус из качественного ABS-пластика. Подойдет практически к любой технике. Питается от батареек.

Цена: US $2.71

Мобильный кондиционер для дома станет отличным приобретением. Благодаря компактным габаритам его можно разместить на рабочем месте. Имеет красочную подсветку с несколькими режимами. Можно использовать в качестве ночника. Быстро охладит небольшую площадь.

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Цена: US $20.96 - 23.64

Удобная вещь, которая точно пригодится во время пляжного отдыха, кемпинга, рыбалки и т.д. В сложенном виде не занимает много места. Вес составляет 1 кг. Изготовлен из плотной износостойкой ткани. При ремонте можно использовать обычный скотч.

Цена: US $12.79 - 18.59

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Качественный внешний аккумулятор от Baseus с реальной емкостью 30 000 мАч. Для безопасной зарядки предусмотрено несколько степеней защиты. Поддерживает Power Delivery 18 Вт.

Цена: US $31.79 - 35.05

Крошечный мультитул в швейцарском формате. Выполнен в прочном корпусе из нержавеющей стали. На странице продавца представлено несколько расцветок. Мультитул имеет в составе: нож, отвертку, пилку и ножницы.

Цена: US $12.72