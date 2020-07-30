Портативный ЦАП в металлическом корпусе весом 6 г с отличным качеством. Поддерживает форматы: PCM, DSD, DXD и MQA. Несмотря на небольшую стоимость звук на хорошем уровне. Вы сможете регулировать громкость музыки, пользоваться микрофоном, переключать треки и подключать гарнитуру.

Цена: US $69.99

Популярная модель умных часов с современным дизайном и отличным набором популярных функций. Смотрятся стильно. Выдерживают давление до 5 АТМ. Автономность работы более 2 недель. Поддерживают голосового ассистента. Умные часы будут следить за вашей активностью, подсчитывать потраченные калории, измерять пульс, отслеживать фазы сна и т.д.

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Цена: US $111.99 - 149.79

Ультратонкое БЗУ от компании Baseus крепится к задней панели смартфона. Пользоваться таким устройством одно удовольствие. Совместимо практически со всеми смартфонами. Для начала использования необходимо вставить коннектор в micro-USB разъем смартфона.

Цена: US $4.99

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IP-камера в виде игрушки со встроенным датчиком движения, микрофоном и динамиком для двухсторонней связи. Угол обзора 360°. Обнаружив движение, камера автоматически начинает записывать видео, которое вы сможете сразу просмотреть на экране вашего смартфона. Предусмотрен как дневной, так и ночной режим. Переключение осуществляется в автоматическом режиме.

Цена: US $21.73 - 23.11

Данная обувь надежно защитит вас от острых камней и ракушек. В ней удобно не только плавать, но и заниматься спортом. Имеет отличное сцепление с поверхностью. Подходит как для взрослых, так и для детей.

Цена: US $3.99 - 4.49

Лето — пора отдыха на море или речке. Кататься на волнах — одно из наиболее интересных развлечений на отдыхе. Для этого вам понадобится качественный матрас по приемлемой цене. Изготовлен из прочной ткани, надувается в считанные минуты.

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Цена: US $8.09

Популярные стикеры, которые будут полезны каждому. Клеятся легко и не оставляют следов клея на одежде. Обеспечивают хорошую видимость на дороге. Вы сможете приклеить стикеры на автомобиль, одежду, коляску и т.д. Стоят копейки.

Цена: US $0.58 - 0.64

















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