Отличный ЦАП с поддержкой разнообразных режимов и функций: AirPlay, Bluetooth, WI-FI, мультирум. Предусмотрен USB порт для флешки. Управление с помощью дистанционного пульта или через специальное приложение на планшете, телефоне или компьютере.

Цена: US $199.99

Качественные аккумуляторные батарейки с микро-USB портом для подзарядки.Вам не нужно больше тратить время и деньги на покупку обычных батареек. Аккумуляторными батарейками вы сможете пользоваться неоднократно, стоит их только подзарядить. Формат AAA. Емкость 400 мАч.

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Цена: US $5.99 - 6.99

Более 9 000 подтвержденных заказов и высокий рейтинг данного набора говорит сам за себя. Несмотря на бюджетную стоимость ножи имеют хорошее качество и отличные режущие свойства. В наборе семь предметов. Ручка эргономичной формы, удобно держать даже жирными руками. Данный набор украсит любую кухню.

Цена: US $8.48 - 87.00

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Бюджетная модель беспроводных наушников с достаточно хорошим звуком. Кейс имеет компактные габариты, благодаря этому наушники удобно носить даже в небольшом кармане. Звук яркий с хорошим запасом громкости. Автономность работы 5 часов. Оснащены модулем Bluetooth 5.0 для синхронизации с гаджетами. Работают на расстоянии 10 метров.

Цена: US $14.97

Наушники со стильным современным дизайном и поддержкой функции активного шумоподавления. Звук яркий, объемный с отличными басами и большим запасом громкости. Конструкция складная. Наушники можно использовать как в проводном, так и беспроводном режиме. Одного заряда аккумулятора достаточно для работы на протяжении 16 часов. Оснащены модулем Bluetooth для подключения к вашим любимым гаджетам.



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Цена: US $24.30

Ультрасовременный повербанк от компании Xiaomi с поддержкой функции быстрой зарядки. Емкость 20 000 мАч. На дисплее отображается процент оставшегося заряда аккумулятора. Оснащен двумя портами USB, а также Micro USB и Type-C.

Цена: US $24.99

Популярная новинка 2020 года работает под управлением ОС Android 10.0. Смартфон получил экран 6.5", поддерживает функцию быстрой зарядки. Оснащен модулем WI-FI, Bluetooth, есть NFC. Основная камера 48 Мп. Емкость аккумулятора 4 000 мАч.

Цена: US $129.99 - 139.99









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