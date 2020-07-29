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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - бот Keywish Hummer, ультразвуковая электрическая зубная щетка, видеорегистратор Xiaomi и многое другое

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Мини-камера

Видеокамера компактного размера, которая с легкостью поместится у вас на ладони. Можно использовать в качестве видеорегистратора или скрытой камеры видеонаблюдения. Простая в использовании. Качество съёмки хорошее в любое время суток. 


Цена: US $9.98 - 23.96

Электрическая зубная щетка 

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Электрическая зубная щетка с пятью скоростными режимами. Автономность работы на одном заряде составляет 15 дней. Щетка поможет наилучшим способом очистить зубы, каждые 30 секунд будет напоминать о переходе к новой зоне.

Цена: US $4.31 - 9.71

Мягкая игрушка

Очень милая мягкая игрушка из популярного мультфильма "Как приручить дракона 3". Изготовлена из качественных материалов, гипоаллергенная, приятная на ощупь. Идеально подойдет для приятного сюрприза.

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Цена: US $1.42 - 4.37

Конструктор

Отличный робот-конструктор, который вы сможете собрать самостоятельно. Состоит из множества дателей. Для ориентации в пространстве предусмотрен инфракрасный датчик. Управлять роботом можно при помощи приложения через смартфон или с помощью дистанционного пульта управления, который идет в комплекте.


Цена: US $69.69

Видеорегистратор Xiaomi

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Видеорегистратор с углом обзора 140 градусов. Оснащен IPS дисплеем диагональю 3 дюйма. Номера машин на записи хорошо видны в любое время суток. При вибрации или необычном движении запись видео включается автоматически. 

Цена: US $62.08

Оригинальные фигурки 

Для необычного подарка идеально подойдут фигурки ксеноморфов со светодиодной подсветкой. Смотрятся оригинально и необычно. Высота 18 см.

Цена: US $20.90

Вешалка

С помощью многоуровневой вешалки вы сможете удобно разместить в шкафу пять пар брюк. Пользоваться такой вешалкой одно удовольствие. Несмотря на плотное заполнение все брюки хорошо видны, не мнутся и не мешают друг другу. 

Цена: US $4.95



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