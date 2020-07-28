Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - вакуумный упаковщик, умная беговая дорожка Xiaomi WalkingPad, портативная видеокамера-брелок и многое другое
Портативная видеокамера 1080P HD
Портативная мини камера, которая больше напоминает обычную флешку. Благодаря компактным габаритам ее удобно носить в качестве брелока на связке с ключами. Одним нажатием кнопки осуществляется начало записи. Разрешение видео: 1280x960 пикселей. Емкого аккумулятора достаточно для 120 минут беспрерывной работы.
Цена: US $22.00
Наушники Xiaomi Redmi AirDots
Популярная модель беспроводных наушников от Xiaomi, которые выделяются среди конкурентов качеством звука и хорошей сборкой. Наушники плотно сидят в ушной раковине, в них удобно заниматься спортом. Кейс имеет компактные габариты и легко поместится в небольшом кармане. Автономность работы на одном заряде составляет 4 часа.
реклама
Стильные, легкие и современные наушники от компании Xiaomi с высоким рейтингом и отличной ценой.
Цена: US $19.99 - 26.99
Умная беговая дорожка
Поддержать хорошую физическую форму вам поможет беговая дорожка от Xiaomi, которая имеет компактные габариты и широкий набор функций для занятий спортом. После тренировки вы с легкостью сможете убрать ее в шкаф или положить под кровать. Оснащена небольшим LED дисплеем, на котором отображается вся необходимая информация. Выдерживает вес до 90 кг.
Цена: US $499.00
Набор ручек Xiaomi
Набор ручек, в который входит 12 предметов. Ручки не скользят в руке. Линии тонкие и четки, толщиной 0.5 мм. Подойдут как для работы, так и учёбы. Расход чернил экономичный.
Цена: US $4.60 - 17.00 / набор
Умные часы Amazfit GTS
реклама
Популярная модель умных часов с ярким дизайном и отличным функционалом. Большой AMOLED дисплей, 12 спортивных режимов, NFC, влагозащищенный корпус, большой выбор красочных дисплеев и различных настроек и это далеко не все, что имеют данные часы.
Цена: US $59.99 - 114.99
Ночник
Ночник с магнитным креплением и встроенным датчиком движения. Благодаря компактным габаритам ночник можно разместить практически в любом месте. Имеет хорошее качество и приятный мягкий свет свечения.
Цена: US $13.92
Вакуумный упаковщик
С помощью данного прибора вы сможете продлить жизнь вашим продуктам на более длительный период. Прибор запаивает продукты в вакуумный пакет, сохраняя свежесть продуктов.
Прост в использовании. Имеет высокий рейтинг и большое количество подтвержденных заказов.
Цена: US $45.08 - 52.50
Магазин Xiaomi
реклама
Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила