Портативная мини камера, которая больше напоминает обычную флешку. Благодаря компактным габаритам ее удобно носить в качестве брелока на связке с ключами. Одним нажатием кнопки осуществляется начало записи. Разрешение видео: 1280x960 пикселей. Емкого аккумулятора достаточно для 120 минут беспрерывной работы.

Цена: US $22.00

Популярная модель беспроводных наушников от Xiaomi, которые выделяются среди конкурентов качеством звука и хорошей сборкой. Наушники плотно сидят в ушной раковине, в них удобно заниматься спортом. Кейс имеет компактные габариты и легко поместится в небольшом кармане. Автономность работы на одном заряде составляет 4 часа.

реклама

Стильные, легкие и современные наушники от компании Xiaomi с высоким рейтингом и отличной ценой.









Цена: US $19.99 - 26.99

Поддержать хорошую физическую форму вам поможет беговая дорожка от Xiaomi, которая имеет компактные габариты и широкий набор функций для занятий спортом. После тренировки вы с легкостью сможете убрать ее в шкаф или положить под кровать. Оснащена небольшим LED дисплеем, на котором отображается вся необходимая информация. Выдерживает вес до 90 кг.

анонсы и реклама Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке Еще одна дешевая RTX 2070 - успей купить RTX 2080 Ti - цена упала на порядок <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Цена на память рухнула на порядок в Регарде Цена на память рухнула в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Цена: US $499.00

Набор ручек, в который входит 12 предметов. Ручки не скользят в руке. Линии тонкие и четки, толщиной 0.5 мм. Подойдут как для работы, так и учёбы. Расход чернил экономичный.





Цена: US $4.60 - 17.00 / набор

реклама

Популярная модель умных часов с ярким дизайном и отличным функционалом. Большой AMOLED дисплей, 12 спортивных режимов, NFC, влагозащищенный корпус, большой выбор красочных дисплеев и различных настроек и это далеко не все, что имеют данные часы.





Цена: US $59.99 - 114.99

Ночник с магнитным креплением и встроенным датчиком движения. Благодаря компактным габаритам ночник можно разместить практически в любом месте. Имеет хорошее качество и приятный мягкий свет свечения.





Цена: US $13.92

С помощью данного прибора вы сможете продлить жизнь вашим продуктам на более длительный период. Прибор запаивает продукты в вакуумный пакет, сохраняя свежесть продуктов.

Прост в использовании. Имеет высокий рейтинг и большое количество подтвержденных заказов.

Цена: US $45.08 - 52.50

















реклама





Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!



