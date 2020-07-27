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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - игровая мышь, метеостанция, Xiaomi Mi Smart Band 4 и другое

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Метеостанция

Домашняя метеостанция — очень полезный в быту прибор. Он не ограничен измерением лишь температуры и влажности в помещении. На дисплее отображается: прогноз погоды, дата, время, есть календарь, температура в помещении, влажность воздуха, есть барометр и т.д. Корпус из натурального дерева. Данный прибор дополнит любой интерьер. 


Цена: US $26.52 - 27.13

Фитнес-трекер Xiaomi Mi Smart Band 4

Популярный фитнес-трекер, который будет следить за вашей активностью. Пользователям полюбился данный трекер за отличное соотношение цены и качества. Оснащен крупным AMOLED дисплеем и улучшенным 6-осевым акселерометром. Предусмотрено множество интересных дисплеев и различных настроек. Вы сможете управлять музыкой, отклонять вызовы, получать уведомления. Трекер имеет несколько спортивных режимов. 

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Цена: US $20.89 - 30.01

Беспроводные наушники

Бюджетная модель беспроводных наушников с достаточно хорошим качеством звука. Наушники плотно сидят в ушной раковине, в них удобно заниматься спортом. Синхронизируются с гаджетами посредством Bluetooth 5.0 и работают на расстоянии 10 метров. Поддерживают ассистента "Сири". Степень защиты IPX7.

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Цена: US $10.79

Аккумуляторные батарейки 18650

Сэкономить время и деньги вам помогут аккумуляторные батарейки с реальной емкостью 2600 мАч. Для повторного использования вам нужно будет повторно подзарядить их. Имеют высокий рейтинг и хорошее качество.




Цена: US $2.47 - 18.34

Увеличитель экрана для телефона

Данный гаджет будет актуален для тех, кто любит просматривать видео на смартфоне. Прибор способен увеличить картинку со смартфона в 5 раз без потери качества. Имеет складную конструкцию и не питается от сети. Легкий и компактный, не займет много места в вашей сумке.

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Цена: US $6.30 - 6.72

Игровая мышь

Проводная игровая мышь с ярким дизайном, который порадует любого геймера. Благодаря эргономичной форме корпуса кисть руки не устает при длительном использовании. Разрешение сенсора настраивается. Мышь шустрая, великолепно показывает себя во время игрового процесса.

Цена: US $8.89

Светильник 

Светильник в форме шара, который напоминает планету. Смотрится реалистично. Вы сможете разместить его на прикроватной тумбочке или в любом другом месте. Светильник украсит любой интерьер. Питается от встроенного аккумулятора. 


Цена: US $8.57 - 29.17

Официальный магазин Xiaomi 


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Intel официально представила десятиядерный десктопный процессор Core i9-10850K
AMD
23:08
P5W DH в своё время стоила как самолёт. ASUS P5N32-E SLI она ужасно работала с 1333 CPU, а 4 ядра она 1333 вообще гнать не могла, 200-300 мГц и всё :), плата времён E6700 кстати.
Шесть причин, по которым я больше никогда не куплю процессор от AMD
Twisted Evil
23:07
Ничего удивительного на самом деле. Пол страны нищебродов, понабравшие кредитов на разные железки, теперь не знают чем им счета за электроэнергию оплачивать.
Шесть причин, по которым я больше никогда не куплю процессор от AMD
Андрей Викторович
23:07
Сейчас любой мамкин школотрон, снимающий анбоксинг какой-нибудь мышки a4tech, считает себя техноблоггером...
Шесть причин, по которым я больше никогда не куплю процессор от AMD
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Да. Потратил бабло, поменяв шило на мыло и поимев геморроя...
Шесть причин, по которым я больше никогда не куплю процессор от AMD
AMD
23:04
У него другие статьи странные https://overclockers.ru/blog/Zystax/show/37627/moe-mnenie-samye-neudachnye-videokarty-nvidia GTX 660 плохая карта :), а чем плоха ? Для свое времени это обычная карта. ...
Шесть причин, по которым я больше никогда не куплю процессор от AMD
Leonid Shagidullin
23:03
Походу, у Интела качество камушков оказалось ниже расчетного. Для обзоров рассылают обычно отобранные камни, и то дальше 5,3 не видел, чтобы ушли. Выжимать уже нечего.
Intel официально представила десятиядерный десктопный процессор Core i9-10850K
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