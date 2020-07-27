Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - игровая мышь, метеостанция, Xiaomi Mi Smart Band 4 и другое
Метеостанция
Домашняя метеостанция — очень полезный в быту прибор. Он не ограничен измерением лишь температуры и влажности в помещении. На дисплее отображается: прогноз погоды, дата, время, есть календарь, температура в помещении, влажность воздуха, есть барометр и т.д. Корпус из натурального дерева. Данный прибор дополнит любой интерьер.
Цена: US $26.52 - 27.13
Фитнес-трекер Xiaomi Mi Smart Band 4
Популярный фитнес-трекер, который будет следить за вашей активностью. Пользователям полюбился данный трекер за отличное соотношение цены и качества. Оснащен крупным AMOLED дисплеем и улучшенным 6-осевым акселерометром. Предусмотрено множество интересных дисплеев и различных настроек. Вы сможете управлять музыкой, отклонять вызовы, получать уведомления. Трекер имеет несколько спортивных режимов.
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Цена: US $20.89 - 30.01
Беспроводные наушники
Бюджетная модель беспроводных наушников с достаточно хорошим качеством звука. Наушники плотно сидят в ушной раковине, в них удобно заниматься спортом. Синхронизируются с гаджетами посредством Bluetooth 5.0 и работают на расстоянии 10 метров. Поддерживают ассистента "Сири". Степень защиты IPX7.
Цена: US $10.79
Аккумуляторные батарейки 18650
Сэкономить время и деньги вам помогут аккумуляторные батарейки с реальной емкостью 2600 мАч. Для повторного использования вам нужно будет повторно подзарядить их. Имеют высокий рейтинг и хорошее качество.
Цена: US $2.47 - 18.34
Увеличитель экрана для телефона
Данный гаджет будет актуален для тех, кто любит просматривать видео на смартфоне. Прибор способен увеличить картинку со смартфона в 5 раз без потери качества. Имеет складную конструкцию и не питается от сети. Легкий и компактный, не займет много места в вашей сумке.
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Цена: US $6.30 - 6.72
Игровая мышь
Проводная игровая мышь с ярким дизайном, который порадует любого геймера. Благодаря эргономичной форме корпуса кисть руки не устает при длительном использовании. Разрешение сенсора настраивается. Мышь шустрая, великолепно показывает себя во время игрового процесса.
Цена: US $8.89
Светильник
Светильник в форме шара, который напоминает планету. Смотрится реалистично. Вы сможете разместить его на прикроватной тумбочке или в любом другом месте. Светильник украсит любой интерьер. Питается от встроенного аккумулятора.
Цена: US $8.57 - 29.17
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