Умные часы получили спортивный дизайн. Автономность работы составляет 240 дней. Корпус ударостойкий и влагозащищенный. Идеально подойдут для спортсменов и любителей активного образа жизни. Смотрятся эффектно. Подключив к смартфону, вы расширите функционал часов. Совместимы как с OC Android, так и с iOS.

Цена: US $19.53 - 24.07

Мультитул из качественной нержавеющей стали способен заменить несколько инструментов одновременно. В нем есть: пассатижи, пилочка, разводной ключ, нож и т.д. Легкий и удобный с компактными габаритами.

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Цена: US $8.89

Аккумуляторные батарейки с реальной емкостью 3400 мАч. Используются в электроинструментах,игрушках, фонарях и т.д. Купив один раз, вы сэкономите время и деньги. Вам нужно будет только подзарядить аккумулятор, и вы сможете использовать их снова.





Цена: US $9.11 - 16.82

Паяльная паста хорошего качества с высоким рейтингом и большим количеством подтвержденных заказов. Подойдет для радиолюбителей. Рекомендуется обезжирить поверхность перед началом использования пасты. При нагреве имеет хорошую стойкость от растекания.

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Цена: US $2.99 - 3.39

С помощью данного ТВ-бокса вы сможете не только просматривать видео в высоком качестве, но и играть в игры, устанавливать и удалять приложения, общаться с друзьями, просматривать электронную почту и многое другое. ТВ-бокс популярен у покупателей, они отмечают в своих комментариях простоту использования, качество и отличный функционал.

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Цена: US $53.75 - 70.99

Интересная находка на АлиЭкспресс — будильник с проекцией времени. Оснащен дисплеем, на котором отображается время, температура и влажность воздуха в помещении. Проекция времени достаточно четкая, при необходимости переворачивается.





Цена: US $14.39

Популярная модель беспроводных наушников. Плотно сидят в ушной раковине. Подходят как для повседневного использования, так и для занятий спортом. Звук яркий и насыщенный с большим запасом громкости. Синхронизируются с гаджетами посредством Bluetooth 5.0. Имеют отличное соотношение цены и качества.

Цена: US $17.03 - 17.46













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