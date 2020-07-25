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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - набор инструментов Xiaomi MIIIW Rice Toolbox, внешний аккумулятор 20000 мАч, умные часы XIAOMI Amazfit Stratos 3 и многое другое

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Xiaomi MIIIW Rice Toolbox

Отличный набор качественных инструментов от компании Xiaomi. Все инструменты отлично справляются со всеми задачами, которые вы перед ними ставите.

Набор включает в себя шесть самых наиболее часто используемых инструментов, а также десять насадок и компактный бокс для удобного хранения. Такой набор призван помочь сделать мелкий ремонт мебели, закрепить на стене полку, повесить карниз и т.д.

Цена: US $49.50 - 62.10

Внешний аккумулятор 20000 мАч

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Портативный внешний аккумулятор на 20 000 мАч с двумя портами MicroUSB и USB Type-C. Для безопасной зарядки ваших гаджетов предусмотрено несколько степеней защиты. Благодаря компактному размеру внешний аккумулятор с легкостью поместится в небольшом кармане или женской сумке.

Цена: US $9.99 - 11.49

Умные часы XIAOMI Amazfit Stratos 3 

Популярная модель умных часов от компании Xiaomi, получила не только стильный вид, но и отличный функционал. Часы поддерживают все популярные функции носимой электроники. Есть встроенные спортивные режимы, просмотр погоды, управление музыкой, множество красочных дисплеев и т.д.  

Цена: US $219.99 - 225.49

Беспроводные наушники

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Популярная модель беспроводных наушников с автономностью работы более 3 часов и низкой ценой. Звук достаточно хороший с большим запасом громкости. Емкость аккумулятора в зарядном кейсе 300 мАч. Синхронизируются с гаджетами посредством Bluetooth 5.0.

 

Цена: US $18.66 - 21.46

Игрушка "Говорящий хомяк"

Игрушка, которая поднимет настроение за несколько секунд. Милый хомяк умеет повторять любые фразы. С таким хомяком весело проводить время и изучать иностранные языки. 

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Цена: US $7.34

Уничтожитель комаров

Портативный уничтожитель насекомых идеально подойдет для любителей кемпинга. Хорошо справляется с поставленной задачей. Внутри устройства находится специальная таблетка для борьбы с насекомыми. Одной таблетки хватает на 30 дней.


Цена: US $7.33 - 16.40


Портативная солнечная батарея

Еще одна интересная находка для любителей кемпинга — солнечная батарея, с помощью которой вы сможете подзарядить ваши гаджеты. Мощность составляет 5 Вт, ток 1,2 А. Имеет компактный размер. Простая в использовании.


Цена: US $18.45 - 21.32



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Me4tatelI&gt;
11:23
это умные люди и смотрят а дураки на статистику продаж в mindfactory.de))
Понять и простить: глава Intel взял на себя ответственность за проблемы с 7 нм
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