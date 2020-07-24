Оригинальная видеокамера, внешне напоминающая обычную флешку. Запись видео в формате AVI с разрешением 640x480P. Благодаря компактному размеру ее удобно носить в качестве брелока на связке с ключами. Одного заряда аккумулятора хватит на 5 часов беспрерывной работы.

Цена: US $17.99 - 47.69

Мягкая игрушка с красочной светодиодной подсветкой (7 режимов свечения) станет приятным сюрпризом для любой девушки или ребенка. Игрушку можно использовать в качестве ночника. Изготовлена из высококачественных материалов, безопасных для человека. Приятная и мягкая на ощупь.

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Цена: US $6.74 - 37.70

ТВ-бокс с ОС Android 9.0. превратит ваш обычный телевизор в настоящий центр развлечений. Вы сможете не только просматривать высококачественное видео, но и играть в игры, устанавливать приложения, общаться с друзьями и т.д.

Цена: US $172.73 - 193.06

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Настольная лампа, которая подойдет как для работы, так и для чтения. Имеет 6 режимов яркости. Вы сможете настроить оптимальный свет свечения под себя. Цветовая температура от 3000K до 6500K.

Цена: US $35.77

Ультрасовременный внешний аккумулятор с несколькими степенями защиты для безопасной зарядки ваших гаджетов. Рассчитан на одновременную зарядку сразу трех устройств. Поддерживает быструю и беспроводную зарядку. Вес составляет 280 г.

Цена: US $17.99 - 18.99

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Практичный рюкзак, который складывается в небольшой чехол и может поместиться в ладони. Изготовлен из плотного водонепроницаемого нейлона. Имеет хорошую вместительность. Не займет много места в вашей сумке.

Цена: US $31.05

Ударопрочная и водонепроницаемая лампа для кемпинга получила современный дизайн. Благодаря компактному размеру удобная в транспортировке. Предусмотрено 3 режима свечения. В комплекте идет дополнительное магнитное крепление.





Цена: US $9.90 - 13.95









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