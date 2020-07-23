Оригинальный LED-светильник со светодиодной RGB-подсветкой. Управляется с помощью пульта. Такой светильник дополнит любой интерьер. Смотрится оригинально. Имеет отличное качество.

Цена: US $41.25

Яркий люминесцентный порошок, который под искусственным освещением ярко светится. Он износостойкий, отлично переживает мытье и активную эксплуатацию. Стоит копейки.

Цена: US $3.02

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Стильные солнцезащитные очки подходят как мужчинам, так и женщинам. Надежно защищают глаза от УФ. Имеют стеклянные линзы, оправа из авиационного сплава магния и алюминия.

Цена: US $12.75

Удобный инфракрасный термометр от компании Xiaomi. Имеет все необходимые европейские сертификаты. Прост в использовании. Точно измеряет температуру на расстоянии 5 сантиметров.

Цена: US $29.99 - 36.99

Смарт-колонка с качественным 8-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем. Оснащена 5-ти ваттным динамиком. Кроме стандартного управления можно использовать голос или жесты.

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Цена: US $83.68

Отличная находка для каждого автомобилиста — солнцезащитная шторка в авто. Имеет пластиковое основание с металлическим покрытием. Конструкция прочная. Надежно защищает салон от прямых лучей солнца. Легко крепится, простая в использовании.

Цена: US $18.73 - 25.89

Компактный автоматический диспенсер со стильным дизайном и встроенным инфракрасным датчиком движения. Стоит вам поднести руки, и устройство выдаст вам необходимую порцию жидкого мыла.

Цена: US $14.79

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