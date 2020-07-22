Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - полноразмерные наушники, внешний аккумулятор 12 000 мАч, умный уничтожитель насекомых от Xiaomi и многое другое
Внешний аккумулятор 12 000 мАч
Портативный внешний аккумулятор емкостью 12 000 мАч с несколькими степенями защиты для безопасной зарядки ваших гаджетов. Благодаря компактным габаритам с легкостью поместится в небольшую сумку или карман. Имеет хорошее качество и множество положительных отзывов.
Цена: US $6.38
Умный уничтожитель насекомых от Xiaomi
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Данное устройство от компании Xiaomi поможет вам справиться с надоедливыми насекомыми. Подходит для помещений площадью 30 м2. Оснащено модулем Bluetooth для синхронизации с вашим смартфоном. В приложении вы сможете задать расписание работы и отслеживать оставшийся ресурс пластин.
Цена: US $6.10 - 15.80
Xiaomi Mi Band 4
Популярный фитнес-трекер от компании Xiaomi. Трекер оснащен крупным AMOLED-дисплеем 0.95 дюйма. Корпус влагозащищенный и выдерживает давление до 5 АТМ. Трекер будет отслеживать вашу активность, фазы сна, подсчитывать потраченные калории, измерять пульс. Вы сможете управлять музыкой, получать сообщения, отклонять входящие вызовы и многое другое.
Цена: US $20.27 - 26.60
Беспроводная мышь Carprie T1
Беспроводная мышь с ярким и запоминающимся дизайном. Благодаря эргономичному корпусу мышь удобно держать в руке. Подключение беспроводное. Работает мышь на частоте 2.4 МГц. Оптическое разрешение 2400 DPI, для удобного переключения предусмотрена кнопка на корпусе. Емкость аккумулятора 400 мАч.
Цена: US $7.61
Moyu Potable Mosquito
Убрать покраснения и снять зуд после укуса насекомых поможет оригинальный гаджет. С помощью тепловых импульсов предотвращает аллергическую реакцию. Имеет компактные габариты, его удобно брать с собой.
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Цена: US $18.27
Полноразмерные наушники
Полноразмерные наушники со складной конструкцией и отличным звуком. Оснащены 40-мм динамическими драйверами. Работают как в проводном, так и беспроводном режиме. Синхронизируются с гаджетами посредством Bluetooth 5.0. Емкость аккумулятора 360 мАч.
Цена: US $45.71 - 54.70
Популярная модель видеорегистратора Xiaomi
Портативный видеорегистратор с 5 МП камерой и углом обзора в 140 градусов. Разрешение видео 2592x1944 пикселей. Оснащен фирменным GPS-модулем для работы системы ADAS. Видеорегистратор автоматически сохраняет координаты и скорость. Предупреждает о съезде с полосы и о приближающих автомобилях. Рейтинг 4,9 из 5, более 25 000 подтвержденных заказов.
Цена: US $59.99 - 84.59
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