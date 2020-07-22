Портативный внешний аккумулятор емкостью 12 000 мАч с несколькими степенями защиты для безопасной зарядки ваших гаджетов. Благодаря компактным габаритам с легкостью поместится в небольшую сумку или карман. Имеет хорошее качество и множество положительных отзывов.





Цена: US $6.38

реклама

Данное устройство от компании Xiaomi поможет вам справиться с надоедливыми насекомыми. Подходит для помещений площадью 30 м2. Оснащено модулем Bluetooth для синхронизации с вашим смартфоном. В приложении вы сможете задать расписание работы и отслеживать оставшийся ресурс пластин.

Цена: US $6.10 - 15.80

Популярный фитнес-трекер от компании Xiaomi. Трекер оснащен крупным AMOLED-дисплеем 0.95 дюйма. Корпус влагозащищенный и выдерживает давление до 5 АТМ. Трекер будет отслеживать вашу активность, фазы сна, подсчитывать потраченные калории, измерять пульс. Вы сможете управлять музыкой, получать сообщения, отклонять входящие вызовы и многое другое.

Цена: US $20.27 - 26.60

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Беспроводная мышь с ярким и запоминающимся дизайном. Благодаря эргономичному корпусу мышь удобно держать в руке. Подключение беспроводное. Работает мышь на частоте 2.4 МГц. Оптическое разрешение 2400 DPI, для удобного переключения предусмотрена кнопка на корпусе. Емкость аккумулятора 400 мАч.

Цена: US $7.61

Убрать покраснения и снять зуд после укуса насекомых поможет оригинальный гаджет. С помощью тепловых импульсов предотвращает аллергическую реакцию. Имеет компактные габариты, его удобно брать с собой.

реклама

Цена: US $18.27

Полноразмерные наушники со складной конструкцией и отличным звуком. Оснащены 40-мм динамическими драйверами. Работают как в проводном, так и беспроводном режиме. Синхронизируются с гаджетами посредством Bluetooth 5.0. Емкость аккумулятора 360 мАч.

Цена: US $45.71 - 54.70

Портативный видеорегистратор с 5 МП камерой и углом обзора в 140 градусов. Разрешение видео 2592x1944 пикселей. Оснащен фирменным GPS-модулем для работы системы ADAS. Видеорегистратор автоматически сохраняет координаты и скорость. Предупреждает о съезде с полосы и о приближающих автомобилях. Рейтинг 4,9 из 5, более 25 000 подтвержденных заказов.





Цена: US $59.99 - 84.59













Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!







