Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - SanDisk microSD, ультратонкий планшет для черчения, светильник "Астронавт" и многое другое
Ультратонкий планшет для черчения
Бюджетная модель хорошего качества предназначена для черчения и рисования. Оснащена несколькими светодиодами, которые делают ткань практически прозрачной во время работы. Подсветка настраиваемая, есть несколько режимов. Компактные габариты позволяют носить планшет с собой.
Цена: US $10.68 - 14.82
Светильник "Астронавт"
Небольшой светильник имеет вид настоящего астронавта. Фигурка смотрится оригинально, создаётся впечатление, что астронавт парит в воздухе. Кабель гибкий, хорошего качества. Такой светильник подойдет в качестве оригинального подарка.
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Цена: US $1.35 - 3.85
Очки антибликовые
Антибликовые очки также уменьшают сонливость, защищают глаза в любых погодных условиях, а также повышают работоспособность. Будут полезны автомобилисту, велосипедисту, а также рыболову.
Цена: US $0.65 - 1.89
KingSpec SSD накопитель
Бюджетный твердотельный накопитель SSD KingSpec с форм-фактором 2,5". Сборка хорошего качества. Несмотря на небольшую стоимость данная модель способна значительно ускорить работу вашего ПК или ноутбука. Продавец предлагает несколько вариантов объема памяти от 120 Гб до 1 Тб. Рейтинг 4,9 из 5, количество подтвержденных заказов более 8 000.
Цена: US $13.00 - 188.25
Портативный вентилятор
Портативный вентилятор со встроенным аккумулятором поможет вам найти источник прохлады в жаркую погоду. Работает практически бесшумно. Одного заряда аккумулятора хватит на три часа беспрерывной работы.
Цена: US $4.64
Кулер для ЦПУ
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Кулер для охлаждения со встроенной подсветкой. Установка обычная и не требует особых навыков. Мощность: 2.4 Вт. Габариты: 90x90x25 мм. Оснащен шестью медными трубками, благодаря которым устройство отводит тепло от ЦПУ.
Цена: US $20.56 - 25.92
SanDisk microSD
Карта памяти класса UHS-I за минимальную стоимость с высоким рейтингом. На странице продавца представлено несколько вариантов объема памяти от 16 до 512 Гб. Количество заказов более 30 000, рейтинг 4,9 из 5.
Цена: US $3.63 - 82.98
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