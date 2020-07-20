



Полезный инструмент, который пригодится каждому домашнему мастеру. С его помощью вы быстро и аккуратно снимите изоляцию с провода. Позволяет работать с проводом сечением: 0.2-6кв.мм. Вы также сможете настроить длину снимаемого куска изоляции.

Цена: US $6.79 - 13.30

Хороший набор многоступенчатых сверл отличного качества. Данные сверла заменят целый арсенал обычных. Имеют различный диаметр. Есть гравировка размера. На странице продавца представлено несколько вариаций на выбор.

реклама

Цена: US $5.23 - 10.23

Оригинальный огнетушитель в форме шара, который срабатывает автоматически при контакте с открытым огнем. Внутри шара находится специальный порошок, быстро нейтрализующий пламя. Цена: US $19.00 - 35.99

Популярная лента-липучка, которая поможет быстро привести в порядок спутанные провода на вашем рабочем месте. Лента двухсторонняя и легко режется. На странице продавца представлено несколько вариантов длины от 0,5 до 5 м.

Цена: US $0.98 - 4.49

Данный инструмент предназначен для работы со всеми видами лазерных приборов. Распорная штанга крепится между полом и потолком помещения. Станет отличным помощником во время строительных работ.

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Цена: US $37.87 - 51.24

Один из самых продаваемых шуруповертов на торговой площадке АлиЭкспресс. Полюбился пользователям за хорошее соотношение цены и качества. На странице продавца представлено три модели: на 12, 16 и 20 вольт. Инструмент оснащен регулятором момента на 25 ступеней, есть переключение скоростей и аккумулятор на 1500 мАч.

Цена: US $21.43 - 66.38

Простое и удобное устройство предназначено для безопасного забивания гвоздей. Имеет форму ракушки, есть створки, которые защелкиваются на магниты. Чтобы было легче орудовать инструментом, предусмотрены эластичные петельки для пальцев.

Цена: US $2.69

реклама





Топ скидок за неделю от 50%

Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!



