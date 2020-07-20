Топ-7 полезных мужских инструментов с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - телескопическая распорная штанга, инструмент для снятия изоляции, многоступенчатые сверла и другое
Инструмент для снятия изоляции
Полезный инструмент, который пригодится каждому домашнему мастеру. С его помощью вы быстро и аккуратно снимите изоляцию с провода. Позволяет работать с проводом сечением: 0.2-6кв.мм. Вы также сможете настроить длину снимаемого куска изоляции.
Цена: US $6.79 - 13.30
Многоступенчатые сверла
Хороший набор многоступенчатых сверл отличного качества. Данные сверла заменят целый арсенал обычных. Имеют различный диаметр. Есть гравировка размера. На странице продавца представлено несколько вариаций на выбор.
реклама
Цена: US $5.23 - 10.23
Огнетушитель-бомба
Оригинальный огнетушитель в форме шара, который срабатывает автоматически при контакте с открытым огнем. Внутри шара находится специальный порошок, быстро нейтрализующий пламя. Цена: US $19.00 - 35.99
Лента-липучка
Популярная лента-липучка, которая поможет быстро привести в порядок спутанные провода на вашем рабочем месте. Лента двухсторонняя и легко режется. На странице продавца представлено несколько вариантов длины от 0,5 до 5 м.
Цена: US $0.98 - 4.49
Телескопическая распорная штанга
Данный инструмент предназначен для работы со всеми видами лазерных приборов. Распорная штанга крепится между полом и потолком помещения. Станет отличным помощником во время строительных работ.
Цена: US $37.87 - 51.24
Шуруповерт
Один из самых продаваемых шуруповертов на торговой площадке АлиЭкспресс. Полюбился пользователям за хорошее соотношение цены и качества. На странице продавца представлено три модели: на 12, 16 и 20 вольт. Инструмент оснащен регулятором момента на 25 ступеней, есть переключение скоростей и аккумулятор на 1500 мАч.
Цена: US $21.43 - 66.38
Кондуктор для безопасного забивания гвоздей
Простое и удобное устройство предназначено для безопасного забивания гвоздей. Имеет форму ракушки, есть створки, которые защелкиваются на магниты. Чтобы было легче орудовать инструментом, предусмотрены эластичные петельки для пальцев.
Цена: US $2.69
реклама
Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила