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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - набор металлических тросиков, мини кондиционер, охладитель для смартфона и многое другое

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Охладитель для смартфона

Классический охладитель для смартфона от Baseus полностью автономный с 2000 мАч аккумулятором внутри. Справляется со своей задачей на 100 %. Этот прибор продлит жизнь вашему гаджету и сделает процесс игры более комфортным.

Цена: US $15.99

Усилитель для наушников Linkfor

Хорошая модель усилителя для наушников с заявленной мощностью 40 мВт на нагрузке 16 Ом. Имеет приемлемый ценник и достаточно хорошее качество. Функции подъема басов нет. Но за данную цену — это отличная находка. 

Цена: US $14.85 - 17.11

Приспособление для заточки сверл

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Полезный инструмент для заточки сверл, используется с шуруповертом или дрелью. С его помощью вы быстро заточите или исправите наконечник сверла. Имеет высокий рейтинг и множество положительных отзывов. 

Цена: US $1.28 - 3.64

Водонепроницаемые чехлы для обуви

Оригинальные чехлы, которые способны защитить обувь от любой погоды. Получили интересный дизайн. Отлично тянутся и защищают от слякоти, грязи и т.д. Не занимают много места в сложенном виде. 

Цена: US $3.24 - 7.45

Мини кондиционер 

Портативный кондиционер с подсветкой, который подойдет для небольших помещений и с легкостью охладит пространство вокруг рабочей зоны. Благодаря компактному размеру его можно поставить на рабочем столе или прикроватной тумбочке. Прост в эксплуатации, легко чистится. 

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Цена: US $25.71

 

Легкие кроссовки для прогулок и дачи

Легкие и удобные с более чем демократичной ценой. Кроссовки подойдут для летних прогулок и ношения на даче. Подошва мягкая и не лопается. Ткань дышащая. Рекомендуется брать на размер больше.

Цена: US $10.36

Набор металлических тросиков

Хороший набор металлических тросиков, в который входит 10 шт. Длина от 100 до 200 мм. Для соединения концов тросика предусмотрен винтовой замок. Тросики имеют хорошее качество и выдерживают большой вес. 

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Цена: US $1.44 - 1.92





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wwr222
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А не надо метаться:сказал прямо,что его ждет.Если заказчику по фигу,ну и флаг в руки... Опять же повторюсь:если данные задачи сильно грузят проц/карту(а этого я не знаю,не сталкивался),то сборка очень...
Как собрать ПК для профессиональных задач архитектора и с умом сэкономить 27000 рублей - получаем максимум из ограниченного бюджета
wwr222
06:40
А фанаты никогда доказательства не приводят...не удивил.
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wwr222
06:38
Это смотря,как в данных задачах работает проц.На максималке будет горячо.И хорош радиаторы мерить,толку от этого нет
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Ramforce
06:38
Ну сначала память гонят, а потом проц
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wwr222
06:37
Фанатов забыл спросить.
Как собрать ПК для профессиональных задач архитектора и с умом сэкономить 27000 рублей - получаем максимум из ограниченного бюджета
Yuri Myakotin
06:29
А ведь когда-то игры с полноценным ФИЛЬМОМ (Wing commander 3, 4) занимали всего несколько CD...
Игры следующего поколения превысят размер в 100 Гб в несколько раз уже через пару лет
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