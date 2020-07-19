Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - набор металлических тросиков, мини кондиционер, охладитель для смартфона и многое другое
Охладитель для смартфона
Классический охладитель для смартфона от Baseus полностью автономный с 2000 мАч аккумулятором внутри. Справляется со своей задачей на 100 %. Этот прибор продлит жизнь вашему гаджету и сделает процесс игры более комфортным.
Цена: US $15.99
Усилитель для наушников Linkfor
Хорошая модель усилителя для наушников с заявленной мощностью 40 мВт на нагрузке 16 Ом. Имеет приемлемый ценник и достаточно хорошее качество. Функции подъема басов нет. Но за данную цену — это отличная находка.
Цена: US $14.85 - 17.11
Приспособление для заточки сверл
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Полезный инструмент для заточки сверл, используется с шуруповертом или дрелью. С его помощью вы быстро заточите или исправите наконечник сверла. Имеет высокий рейтинг и множество положительных отзывов.
Цена: US $1.28 - 3.64
Водонепроницаемые чехлы для обуви
Оригинальные чехлы, которые способны защитить обувь от любой погоды. Получили интересный дизайн. Отлично тянутся и защищают от слякоти, грязи и т.д. Не занимают много места в сложенном виде.
Цена: US $3.24 - 7.45
Мини кондиционер
Портативный кондиционер с подсветкой, который подойдет для небольших помещений и с легкостью охладит пространство вокруг рабочей зоны. Благодаря компактному размеру его можно поставить на рабочем столе или прикроватной тумбочке. Прост в эксплуатации, легко чистится.
Цена: US $25.71
Легкие кроссовки для прогулок и дачи
Легкие и удобные с более чем демократичной ценой. Кроссовки подойдут для летних прогулок и ношения на даче. Подошва мягкая и не лопается. Ткань дышащая. Рекомендуется брать на размер больше.
Набор металлических тросиков
Хороший набор металлических тросиков, в который входит 10 шт. Длина от 100 до 200 мм. Для соединения концов тросика предусмотрен винтовой замок. Тросики имеют хорошее качество и выдерживают большой вес.
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Цена: US $1.44 - 1.92
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