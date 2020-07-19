Классический охладитель для смартфона от Baseus полностью автономный с 2000 мАч аккумулятором внутри. Справляется со своей задачей на 100 %. Этот прибор продлит жизнь вашему гаджету и сделает процесс игры более комфортным.

Цена: US $15.99

Хорошая модель усилителя для наушников с заявленной мощностью 40 мВт на нагрузке 16 Ом. Имеет приемлемый ценник и достаточно хорошее качество. Функции подъема басов нет. Но за данную цену — это отличная находка.

Цена: US $14.85 - 17.11

реклама

Полезный инструмент для заточки сверл, используется с шуруповертом или дрелью. С его помощью вы быстро заточите или исправите наконечник сверла. Имеет высокий рейтинг и множество положительных отзывов.

Цена: US $1.28 - 3.64

Оригинальные чехлы, которые способны защитить обувь от любой погоды. Получили интересный дизайн. Отлично тянутся и защищают от слякоти, грязи и т.д. Не занимают много места в сложенном виде.

Цена: US $3.24 - 7.45

Портативный кондиционер с подсветкой, который подойдет для небольших помещений и с легкостью охладит пространство вокруг рабочей зоны. Благодаря компактному размеру его можно поставить на рабочем столе или прикроватной тумбочке. Прост в эксплуатации, легко чистится.

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Цена: US $25.71

Легкие и удобные с более чем демократичной ценой. Кроссовки подойдут для летних прогулок и ношения на даче. Подошва мягкая и не лопается. Ткань дышащая. Рекомендуется брать на размер больше.

Цена: US $10.36

Хороший набор металлических тросиков, в который входит 10 шт. Длина от 100 до 200 мм. Для соединения концов тросика предусмотрен винтовой замок. Тросики имеют хорошее качество и выдерживают большой вес.

реклама

Цена: US $1.44 - 1.92









Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!



