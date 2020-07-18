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Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - говорящий хомяк повторюшка, карманный бинокль, смарт-часы Amazfit Stratos 3 и другое

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Мини повербанк 20 000 мАч

Компактный внешний аккумулятор с несколькими степенями защиты предназначен для быстрой подзарядки ваших гаджетов. Габариты: 80x80x20 мм. Оснащен портами MicroUSB и USB Type-C. Емкость 20 000 мАч.

Цена: US $9.99 - 11.49

Карманный бинокль

Компактная модель бинокля с небольшим весом станет хорошим вариантом для ежедневного использования. Корпус прорезиненный с двойной регулировкой. В комплект входит шнурок для ношения на шее.

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Цена: US $11.75

Смарт-часы Amazfit Stratos 3 

Популярная модель смарт-часов от компании Xiaomi. Смотрятся на руке стильно. Автономность работы составляет 14 дней. Поддерживают популярные функции носимой электроники. Следят за вашей активностью, есть спортивные режимы и многое другое. 


Цена: US $219.99 - 225.49

Игровая клавиатура Motospeed K87S

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Игровая клавиатура с современным дизайном и полноценной подсветкой. Панель из алюминиевого сплава. Клавиши стандартной формы, при нажатии слышен четкий механический звук. Подсветка имеет несколько режимов свечения. 

Цена: US $47.99

Говорящий хомяк повторюшка 

Недорогая, но очень интересная игрушка, которая поднимет настроение любому. Хомяк повторит за вами любую фразу, а также будет уморительно подергиваться и передразнивать вас. Особенно забавно хомяк умеет повторять мяуканье кошки и лай собаки. Питается от батареек.

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Цена: US $7.34

Медицинская маска

Набор медицинских масок для всей семьи из плотного и эластичного материала. Маска прилегает плотно к лицу и надежно защищает от разнообразных вирусов. На странице продавца вы найдете несколько вариантов расцветки. 

Цена: US $1.14 - 1.42

Ловушка для насекомых

Эффективная ловушка для насекомых от компании Xiaomi поможет быстро справиться с надоедливыми москитами этим летом. Работает практически бесшумно. Насекомые летят на свет и попадают внутрь устройства.

Цена: US $18.55




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