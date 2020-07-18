Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - говорящий хомяк повторюшка, карманный бинокль, смарт-часы Amazfit Stratos 3 и другое
Мини повербанк 20 000 мАч
Компактный внешний аккумулятор с несколькими степенями защиты предназначен для быстрой подзарядки ваших гаджетов. Габариты: 80x80x20 мм. Оснащен портами MicroUSB и USB Type-C. Емкость 20 000 мАч.
Цена: US $9.99 - 11.49
Карманный бинокль
Компактная модель бинокля с небольшим весом станет хорошим вариантом для ежедневного использования. Корпус прорезиненный с двойной регулировкой. В комплект входит шнурок для ношения на шее.
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Цена: US $11.75
Смарт-часы Amazfit Stratos 3
Популярная модель смарт-часов от компании Xiaomi. Смотрятся на руке стильно. Автономность работы составляет 14 дней. Поддерживают популярные функции носимой электроники. Следят за вашей активностью, есть спортивные режимы и многое другое.
Цена: US $219.99 - 225.49
Игровая клавиатура Motospeed K87S
Игровая клавиатура с современным дизайном и полноценной подсветкой. Панель из алюминиевого сплава. Клавиши стандартной формы, при нажатии слышен четкий механический звук. Подсветка имеет несколько режимов свечения.
Цена: US $47.99
Говорящий хомяк повторюшка
Недорогая, но очень интересная игрушка, которая поднимет настроение любому. Хомяк повторит за вами любую фразу, а также будет уморительно подергиваться и передразнивать вас. Особенно забавно хомяк умеет повторять мяуканье кошки и лай собаки. Питается от батареек.
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Цена: US $7.34
Медицинская маска
Набор медицинских масок для всей семьи из плотного и эластичного материала. Маска прилегает плотно к лицу и надежно защищает от разнообразных вирусов. На странице продавца вы найдете несколько вариантов расцветки.
Цена: US $1.14 - 1.42
Ловушка для насекомых
Эффективная ловушка для насекомых от компании Xiaomi поможет быстро справиться с надоедливыми москитами этим летом. Работает практически бесшумно. Насекомые летят на свет и попадают внутрь устройства.
Цена: US $18.55
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