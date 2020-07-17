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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - USB флешка со сканером отпечатка пальцев, проводная игровая клавиатура, робот для мытья окон и многое другое

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USB флешка

Надежно хранить ценную информацию вы сможете на флешке со сканером отпечатков пальцев. Благодаря этому воспользоваться накопителем сможете только вы. Интерфейс USB 3.0, обеспечивает высокоскоростную передачу данных. 

Цена: US $25.55 - 43.80

Коврик для мыши 

Игровой коврик с красочной подсветкой обеспечивает превосходное скольжение мыши. Благодаря крупному размеру, на коврике поместится не только игровая мышь, но и множество других предметов. Изготовлен из качественных материалов, швы прошиты ровно и аккуратно. Имеет высокий рейтинг и множество положительных отзывов.

Цена: US $5.89 - 13.99

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Проводная игровая клавиатура 

Бюджетная модель проводной игровой клавиатуры с хорошим функционалом и настраиваемой подсветкой. Раскладка на русском и английском языках, соответствует стандартам полноразмерных моделей. Есть несколько настраиваемых режимов подсветки. Размер: 442*133*30 мм. Совместима с Windows 2000/XP/7/8/10/VISTA.

Цена: US $9.56 - 13.33


Плинтус с подсветкой: интересный способ декора комнаты

Создать волшебную и таинственную атмосферу в вашем доме помогут оригинальные наклейки на плинтус, которые переливаются и светятся в темноте. Легко клеятся и не оставляют следов клея после себя.

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Цена: US $1.38 - 3.16

Робот для мытья окон

Специальное устройство, предназначенное для мытья окон. Управляется с помощью пульта. Предусмотрено три режима автоматической очистки стекла. Габариты: 24x24x10 см. 

Цена: US $184.01

Беспроводные наушники

Одна из самых популярных моделей беспроводных наушников за минимальную стоимость с неплохим звуком. Благодаря продуманной конструкции наушники удобно сидят в ушной раковине. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Работают на расстоянии 10 метров. Кейс имеет компактные габариты, легко поместится в небольшой карман.

Цена: US $1.09

 Миска

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Удобная миска для домашних питомцев от компании Xiaomi. Изготовлена из высококачественного пластика. На странице продавца представлено несколько вариаций расцветки. Габариты: 33 х 16 х 8,7 см. 

Цена: US $22.49 - 30.23



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