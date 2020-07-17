Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - USB флешка со сканером отпечатка пальцев, проводная игровая клавиатура, робот для мытья окон и многое другое
USB флешка
Надежно хранить ценную информацию вы сможете на флешке со сканером отпечатков пальцев. Благодаря этому воспользоваться накопителем сможете только вы. Интерфейс USB 3.0, обеспечивает высокоскоростную передачу данных.
Цена: US $25.55 - 43.80
Коврик для мыши
Игровой коврик с красочной подсветкой обеспечивает превосходное скольжение мыши. Благодаря крупному размеру, на коврике поместится не только игровая мышь, но и множество других предметов. Изготовлен из качественных материалов, швы прошиты ровно и аккуратно. Имеет высокий рейтинг и множество положительных отзывов.
Цена: US $5.89 - 13.99
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Проводная игровая клавиатура
Бюджетная модель проводной игровой клавиатуры с хорошим функционалом и настраиваемой подсветкой. Раскладка на русском и английском языках, соответствует стандартам полноразмерных моделей. Есть несколько настраиваемых режимов подсветки. Размер: 442*133*30 мм. Совместима с Windows 2000/XP/7/8/10/VISTA.
Цена: US $9.56 - 13.33
Плинтус с подсветкой: интересный способ декора комнаты
Создать волшебную и таинственную атмосферу в вашем доме помогут оригинальные наклейки на плинтус, которые переливаются и светятся в темноте. Легко клеятся и не оставляют следов клея после себя.
Цена: US $1.38 - 3.16
Робот для мытья окон
Специальное устройство, предназначенное для мытья окон. Управляется с помощью пульта. Предусмотрено три режима автоматической очистки стекла. Габариты: 24x24x10 см.
Цена: US $184.01
Беспроводные наушники
Одна из самых популярных моделей беспроводных наушников за минимальную стоимость с неплохим звуком. Благодаря продуманной конструкции наушники удобно сидят в ушной раковине. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Работают на расстоянии 10 метров. Кейс имеет компактные габариты, легко поместится в небольшой карман.
Цена: US $1.09
Миска
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Удобная миска для домашних питомцев от компании Xiaomi. Изготовлена из высококачественного пластика. На странице продавца представлено несколько вариаций расцветки. Габариты: 33 х 16 х 8,7 см.
Цена: US $22.49 - 30.23
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