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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - цифровой электронный уровень, клавиатура с подсветкой в стиле ретро, протектор от залома и перегиба кабеля и другое

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Клавиатура с подсветкой в стиле Ретро

Популярная модель игровой клавиатуры с красочной подсветкой. Клавиши круглой формы Клавиши круглой формы, при нажатии слышен четкий механический звук. В основе заложена алюминиевая пластина, которая позволит выдержать суровый игровой режим. В клавиатуре предусмотрена защита от пролившейся жидкости. Вес составляет 825 г. 

Цена: US $19.49

Освежитель воздуха в машину

Ароматизатор в машине необходим, он наполнит приятным ароматом салон вашего автомобиля и сделает комфортным пребывание в нем. Освежитель получил оригинальный дизайн, крепится легко. 

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Цена: US $13.02

Протектор от залома и перегиба кабеля

Отличная вещь за сущие копейки — протектор от залома и перегиба провода с ярким дизайном. Протектор предотвратит постоянные переломы и изгибы, тем самым продлит жизнь вашим проводам. Прост в использовании. 

           

Цена: US $0.13 - 0.22 / набор

Беспроводные наушники

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Новая модель беспроводных наушников, которая может похвастаться не только хорошей автономностью (5 часов), но и стерео звуком. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Работают на расстоянии 10 метров. Управление сенсорное. Емкость аккумулятора в зарядном кейсе составляет 800 мАч, этого достаточно, чтобы подзарядить наушники 6 раз. 

Цена: US $21.16 - 22.14

   Портативный аккумулятор Xiaomi на 10 000 мАч

Портативный аккумулятор от компании Xiaomi с ультрасовременным дизайном. Выполнен в фирменном белом цвете. Емкость 10 000 мАч. Имеет поддержку быстрой зарядки. Повербанк автоматически определяет тип подключения и выбирает оптимальные параметры зарядки. Для безопасности ваших гаджетов предусмотрено 9 степеней защиты.

Цена: US $16.00 - 24.75  

Игровая поверхность с подсветкой

Современная игровая поверхность с красочной подсветкой украсит любое рабочее или игровое местно. Подходит как для сенсорных, так и для оптических мышек. Изготовлена из качественных материалов, что дает возможность совершать безукоризненные движения мышью от края до края поверхности, без урона вашей точности. Все швы прошиты ровно и аккуратно. Рисунок, нанесенный на поверхности, не стирается и не выгорает. Подсветку при желании можно отключить. 

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Цена: US $2.68 - 19.19

Цифровой электронный уровень

Уровень необходим при проведении различных ремонтных и строительных работ. Он позволит быстро сделать разметку горизонтальной и вертикальной плоскости. Оснащен дисплеем, на котором отображаются точные замеры. Питается от батареек. 

Цена: US $16.50 - 19.74


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mimigen
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Тоже хотел отреагировать на этот пост подобным образом. Конкретные люди в конкретном месте. Не более.
Если не включается компьютер - помоги себе сам. Часть 2
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