Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - цифровой электронный уровень, клавиатура с подсветкой в стиле ретро, протектор от залома и перегиба кабеля и другое
Клавиатура с подсветкой в стиле Ретро
Популярная модель игровой клавиатуры с красочной подсветкой. Клавиши круглой формы Клавиши круглой формы, при нажатии слышен четкий механический звук. В основе заложена алюминиевая пластина, которая позволит выдержать суровый игровой режим. В клавиатуре предусмотрена защита от пролившейся жидкости. Вес составляет 825 г.
Цена: US $19.49
Освежитель воздуха в машину
Ароматизатор в машине необходим, он наполнит приятным ароматом салон вашего автомобиля и сделает комфортным пребывание в нем. Освежитель получил оригинальный дизайн, крепится легко.
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Цена: US $13.02
Протектор от залома и перегиба кабеля
Отличная вещь за сущие копейки — протектор от залома и перегиба провода с ярким дизайном. Протектор предотвратит постоянные переломы и изгибы, тем самым продлит жизнь вашим проводам. Прост в использовании.
Цена: US $0.13 - 0.22 / набор
Беспроводные наушники
Новая модель беспроводных наушников, которая может похвастаться не только хорошей автономностью (5 часов), но и стерео звуком. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Работают на расстоянии 10 метров. Управление сенсорное. Емкость аккумулятора в зарядном кейсе составляет 800 мАч, этого достаточно, чтобы подзарядить наушники 6 раз.
Цена: US $21.16 - 22.14
Портативный аккумулятор Xiaomi на 10 000 мАч
Портативный аккумулятор от компании Xiaomi с ультрасовременным дизайном. Выполнен в фирменном белом цвете. Емкость 10 000 мАч. Имеет поддержку быстрой зарядки. Повербанк автоматически определяет тип подключения и выбирает оптимальные параметры зарядки. Для безопасности ваших гаджетов предусмотрено 9 степеней защиты.
Цена: US $16.00 - 24.75
Игровая поверхность с подсветкой
Современная игровая поверхность с красочной подсветкой украсит любое рабочее или игровое местно. Подходит как для сенсорных, так и для оптических мышек. Изготовлена из качественных материалов, что дает возможность совершать безукоризненные движения мышью от края до края поверхности, без урона вашей точности. Все швы прошиты ровно и аккуратно. Рисунок, нанесенный на поверхности, не стирается и не выгорает. Подсветку при желании можно отключить.
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Цена: US $2.68 - 19.19
Цифровой электронный уровень
Уровень необходим при проведении различных ремонтных и строительных работ. Он позволит быстро сделать разметку горизонтальной и вертикальной плоскости. Оснащен дисплеем, на котором отображаются точные замеры. Питается от батареек.
Цена: US $16.50 - 19.74
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