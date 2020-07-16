Популярная модель игровой клавиатуры с красочной подсветкой. Клавиши круглой формы Клавиши круглой формы, при нажатии слышен четкий механический звук. В основе заложена алюминиевая пластина, которая позволит выдержать суровый игровой режим. В клавиатуре предусмотрена защита от пролившейся жидкости. Вес составляет 825 г.

Цена: US $19.49

Ароматизатор в машине необходим, он наполнит приятным ароматом салон вашего автомобиля и сделает комфортным пребывание в нем. Освежитель получил оригинальный дизайн, крепится легко.

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Цена: US $13.02

Отличная вещь за сущие копейки — протектор от залома и перегиба провода с ярким дизайном. Протектор предотвратит постоянные переломы и изгибы, тем самым продлит жизнь вашим проводам. Прост в использовании.

Цена: US $0.13 - 0.22 / набор

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Новая модель беспроводных наушников, которая может похвастаться не только хорошей автономностью (5 часов), но и стерео звуком. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Работают на расстоянии 10 метров. Управление сенсорное. Емкость аккумулятора в зарядном кейсе составляет 800 мАч, этого достаточно, чтобы подзарядить наушники 6 раз.

Цена: US $21.16 - 22.14

Портативный аккумулятор от компании Xiaomi с ультрасовременным дизайном. Выполнен в фирменном белом цвете. Емкость 10 000 мАч. Имеет поддержку быстрой зарядки. Повербанк автоматически определяет тип подключения и выбирает оптимальные параметры зарядки. Для безопасности ваших гаджетов предусмотрено 9 степеней защиты.



Цена: US $16.00 - 24.75

Современная игровая поверхность с красочной подсветкой украсит любое рабочее или игровое местно. Подходит как для сенсорных, так и для оптических мышек. Изготовлена из качественных материалов, что дает возможность совершать безукоризненные движения мышью от края до края поверхности, без урона вашей точности. Все швы прошиты ровно и аккуратно. Рисунок, нанесенный на поверхности, не стирается и не выгорает. Подсветку при желании можно отключить.

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Цена: US $2.68 - 19.19

Уровень необходим при проведении различных ремонтных и строительных работ. Он позволит быстро сделать разметку горизонтальной и вертикальной плоскости. Оснащен дисплеем, на котором отображаются точные замеры. Питается от батареек.





Цена: US $16.50 - 19.74





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