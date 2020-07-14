Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - смартфон HONOR 10i версия 128 ГБ, Xiaomi Mi band 5, сейф с кодовым замком и другое
Наручные часы
Мужские наручные часы получили ультрасовременный дизайн. Смотрятся потрясающе. Подойдут к любому стилю. Выдерживают давление до 3 АТМ. Корпус из нержавеющей стали диаметром 4,3 см. Все циферблаты рабочие.
Цена: US $17.09
Xiaomi Mi band 5
Новинка 2020 года от компании Xiaomi - новый фитнес-браслет с 1.2-дюймовым и множеством новых полезных функций. Оснащен датчиком для измерения насыщенности крови. Теперь браслет сможет отслеживать менструальный цикл и определять период овуляции.
Mi band 5 измеряет пульс, следит за фазами сна, подсчитывает потраченные калории и т.д. Вы сможете управлять музыкой, отклонять вызовы, получать сообщения.
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Цена: US $31.20 - 42.20
Смартфон HONOR 10i версия 128 ГБ
ТОПовый смартфон с Aliexpress, в котором объединены великолепный дизайн, большой дисплей и отличная производительность. Дисплей IPS 6,21-дюйма. Основная камера двухмодульная. Высокую производительность обеспечивает 8-ядерная платформа Kirin 710F. Есть NFC, что приятно дополняет функциональность.
Цена: US $204.84
Сейф с кодовым замком
Сейф со сложным кодовым замком. В нем можно хранить не только бумажные деньги, но и монеты. Высота сейфа составляет 19 см, длина 13 см. Пин код по умолчанию 0000, при необходимости можно изменить.
Цена: US $14.69 - 17.24
MP-3 плеер
Современный MP-3 плеер со стильным дизайном. Корпус металлический. Имеет стандартный набор функций. Воспроизводит множество форматов, таких как: MP3, ASF, APE, WAV, WMA и т.д. Поставляется в презентабельной коробке.
Цена: US $18.61 - 33.00
Беспроводные наушники
Бюджетная модель беспроводных наушников с хорошим качеством звука. Благодаря уникальной конструкции плотно сидят в ушной раковине. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0, работают на расстоянии 10 метров. Несмотря на невысокую стоимость звук достойный с хорошим запасом громкости.
Цена: US $16.67
Ugreen кабель для быстрой зарядки
Качественный кабель предназначен для быстрого заряда батареи, долгой и безопасной работы, а также для защиты гнезда USB в Вашем телефоне.
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Это кабель, гарантирующий быстрый заряд в 3 А, а также быструю передачу данных посредством USB Type-C.
Цена: US $1.57 - 4.37
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