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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - смартфон HONOR 10i версия 128 ГБ, Xiaomi Mi band 5, сейф с кодовым замком и другое

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Наручные часы 

Мужские наручные часы получили ультрасовременный дизайн. Смотрятся потрясающе. Подойдут к любому стилю. Выдерживают давление до 3 АТМ. Корпус из нержавеющей стали диаметром 4,3 см. Все циферблаты рабочие. 

Цена: US $17.09

Xiaomi Mi band 5

Новинка 2020 года от компании Xiaomi - новый фитнес-браслет с 1.2-дюймовым и множеством новых полезных функций. Оснащен датчиком для измерения насыщенности крови. Теперь браслет сможет отслеживать менструальный цикл и определять период овуляции.

Mi band 5 измеряет пульс, следит за фазами сна, подсчитывает потраченные калории и т.д. Вы сможете управлять музыкой, отклонять вызовы, получать сообщения. 

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Цена: US $31.20 - 42.20

Смартфон HONOR 10i версия 128 ГБ

ТОПовый смартфон с Aliexpress, в котором объединены великолепный дизайн, большой дисплей и отличная производительность. Дисплей IPS 6,21-дюйма. Основная камера двухмодульная. Высокую производительность обеспечивает 8-ядерная платформа Kirin 710F. Есть NFC, что приятно дополняет функциональность. 



Цена: US $204.84

Сейф с кодовым замком

Сейф со сложным кодовым замком. В нем можно хранить не только бумажные деньги, но и монеты. Высота сейфа составляет 19 см, длина 13 см. Пин код по умолчанию 0000, при необходимости можно изменить. 

Цена: US $14.69 - 17.24

MP-3 плеер

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Современный MP-3 плеер со стильным дизайном. Корпус металлический. Имеет стандартный набор функций. Воспроизводит множество форматов, таких как: MP3, ASF, APE, WAV, WMA и т.д. Поставляется в презентабельной коробке. 

Цена: US $18.61 - 33.00

Беспроводные наушники 

Бюджетная модель беспроводных наушников с хорошим качеством звука. Благодаря уникальной конструкции плотно сидят в ушной раковине. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0, работают на расстоянии 10 метров. Несмотря на невысокую стоимость звук достойный с хорошим запасом громкости. 

Цена: US $16.67

Ugreen кабель для быстрой зарядки

Качественный кабель предназначен для быстрого заряда батареи, долгой и безопасной работы, а также для защиты гнезда USB в Вашем телефоне.

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Это кабель, гарантирующий быстрый заряд в 3 А, а также быструю передачу данных посредством USB Type-C.


Цена: US $1.57 - 4.37


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Вполне возможно -учитывая что скоро будет много домашних ПК на ARM
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Archont
09:32
Доработает, а потом догонит и еще раз доработает.
Intel подтверждает архитектуру big.LITTLE в процессорах Alder Lake
Alagar81
09:30
У меня видеокарта и проц стали на пару градусов горячее, ну и ладно, как нибудь переживу это знойное(нет) лето 😂 При изначально хороших железках, проблем быть не должно в любое время года.
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ZEN3
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stockclock
09:26
Штеуд делает биглиттл, а я жду когда ARM процы будут на десктопе без ограничений на ТДП без всяких биглиттл, а тупо скажем 16 ядер на 3 ГГц. В андроид уже завезли десктоп,всякие Ubuntu уже поддерживаю...
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