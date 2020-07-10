Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - мультиспикер, коврик-будильник, настольная лампа-собачка и многое другое
Беспроводные наушники с сенсорным управлением
Новая модель беспроводных наушников по приемлемой цене. Управление сенсорное. Наушники получили качественный, красивый дизайн. Микрофон с системой активного шумоподавления, благодаря этому ваш собеседник будет четко слышать ваш голос в любых погодных условиях. При первом подключении необходимо синхронизировать с вашим гаджетом, а в дальнейшем наушники сами будут автоматически сопрягаться с подключеным устройством.
Цена: US $18.00
Беспроводная компьютерная мышь
Оригинальная беспроводная мышь с уникальным дизайном. Рабочая частота беспроводной мыши – 2.4 ГГц. Диапазон ее действия составляет 10 метров. Мышь проста и неприхотлива, снабжена двумя обычными кнопками и колесиком. Питается от батарейки АА.
Цена: US $8.89
Настольная лампа-собачка
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Интересная настольная лампа в виде собачки станет интересным подарком для любого праздника. Такая лампа создаст невероятное настроение на вашем столе, тумбочке. Подарит улыбку вам и вашему ребенку.
Цена: US $28.62
Мультиспикер
Многофункциональный фонарик с множеством полезных инструментов. Его можно использовать как повербанк (емкостью 2 000 мАч), Bluetooth колонку и FM-радио. Оснащен слотом для карты памяти формата TF. Есть индивидуальная подсветка и светодиодный индикатор.
Цена: US $10.91
Коврик-будильник
Оригинальный будильник в виде коврика. Положите его рядом с кроватью, а в заданное время он начнет издавать звуковой сигнал или проигрывать мелодию. Чтобы выключить сигнал, вам нужно будет постоять на нем около трех секунд. Синхронизировав коврик с ПК вы сможете настроить его под себя и установить любимый трек.
Цена: US $8.97 - 29.89
Радиоуправляемый дрон с подсветкой
Компактный дрон с защитным корпусом и красочной подсветкой. Станет настоящим необычным подарком как для взрослого, так и для ребенка. Товар имеет хорошее качество, высокий рейтинг и практически все положительные отзывы.
Цена: US $9.96
Беспроводная флешка
Беспроводная флешка, которая позволяет хранить и получать доступ к информации при одновременном подключении сразу к четырем устройствам. Вся информация передается по Wi-Fi. Емкости аккумулятора хватает на 4 часа работы.
Цена: US $31.38 - 62.77
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