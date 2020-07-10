Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - импульсная зажигалка, электрическая дрель, наушники Mifa X8 и другое
Мини-клавиатура и компьютерная мышь
Отличный комплект, в который входит компактная клавиатура со стильным дизайном и беспроводная компьютерная мышь. Клавиатура имеет рабочий сигнал на частоте 2.4 ГГц обеспечивает бесперебойную работу и надежную передачу сигнала на значительной дистанции. Клавиши круглые, нажимаются легко, очень приятные на ощупь. Мышь обеспечивает высокую точность и превосходный контроль.
Цена: US $25.00
USB хаб
Мультифункциональный USB-хаб и концентратор даст вам отличную возможность подключения самых разных электронных приспособлений. Среди них могут быть как флэш-диск, так и мышь или клавиатура. Имеет 3 порта USB и слот для SD/FD карт для большего удобства.
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Цена: US $6.99 - 10.49
Электрическая дрель
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Данный инструмент должен быть у каждого домашнего мастера. Дрель умеет резать, шлифовать, сверлить и т.д. Мощность составляет 130 Вт. Скорость 32000 об/мин. Небольшие размеры и форма поможет уверенно работать, держа инструмент в руке.
Цена: US $10.13 - 78.62
Носки из хлопка
Носки из 100% хлопка с низкой посадкой и привлекательным дизайном. Подойдут к любому стилю одежды. Имеют высокий рейтинг, большое количество подтвержденных заказов и множество положительных отзывов.
Цена: US $2.78 - 4.74 / набор
HUION H430P
Идеальный планшет для игры в Osu! Оснащен 4 настраиваемыми экспресс клавишами. Съемный USB упрощает перенос планшета. Активная область 4.8х3". Габариты: 186.6х139.2 мм и вес составляет 135 г. Он сверхлегкий и компактный. Совместим с Windows 7 или новее, MacOS 10.11 или новее.
Цена: US $23.33
Наушники Mifa X8
Популярная модель беспроводных наушников, которая отлично сочетает в себе цену и качество. Звук яркий и насыщенный с хорошим запасом громкости. Подключаются к смартфону посредством bluetooth 5.0, работают на расстоянии 10 метров. Степень защиты IPX5. Емкость каждого аккумулятора в наушниках 40 мАч, в зарядном кейсе 450 мАч.
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Цена: US $20.90
Импульсная зажигалка
Импульсная USB зажигалка получила элегантный и современный дизайн. Она не создает пламени. Зажигалкой удобно пользоваться в любую погоду. Заряжается от обычного USB, благодаря этому вам не нужно дозаправлять ее газом или бензином.
Цена: US $7.53 - 12.00
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