Отличный комплект, в который входит компактная клавиатура со стильным дизайном и беспроводная компьютерная мышь. Клавиатура имеет рабочий сигнал на частоте 2.4 ГГц обеспечивает бесперебойную работу и надежную передачу сигнала на значительной дистанции. Клавиши круглые, нажимаются легко, очень приятные на ощупь. Мышь обеспечивает высокую точность и превосходный контроль.



Цена: US $25.00

Мультифункциональный USB-хаб и концентратор даст вам отличную возможность подключения самых разных электронных приспособлений. Среди них могут быть как флэш-диск, так и мышь или клавиатура. Имеет 3 порта USB и слот для SD/FD карт для большего удобства.





Цена: US $6.99 - 10.49

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Данный инструмент должен быть у каждого домашнего мастера. Дрель умеет резать, шлифовать, сверлить и т.д. Мощность составляет 130 Вт. Скорость 32000 об/мин. Небольшие размеры и форма поможет уверенно работать, держа инструмент в руке.

Цена: US $10.13 - 78.62

Носки из 100% хлопка с низкой посадкой и привлекательным дизайном. Подойдут к любому стилю одежды. Имеют высокий рейтинг, большое количество подтвержденных заказов и множество положительных отзывов.

Цена: US $2.78 - 4.74 / набор

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Идеальный планшет для игры в Osu! Оснащен 4 настраиваемыми экспресс клавишами. Съемный USB упрощает перенос планшета. Активная область 4.8х3". Габариты: 186.6х139.2 мм и вес составляет 135 г. Он сверхлегкий и компактный. Совместим с Windows 7 или новее, MacOS 10.11 или новее.





Цена: US $23.33

Популярная модель беспроводных наушников, которая отлично сочетает в себе цену и качество. Звук яркий и насыщенный с хорошим запасом громкости. Подключаются к смартфону посредством bluetooth 5.0, работают на расстоянии 10 метров. Степень защиты IPX5. Емкость каждого аккумулятора в наушниках 40 мАч, в зарядном кейсе 450 мАч.

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Цена: US $20.90





Импульсная USB зажигалка получила элегантный и современный дизайн. Она не создает пламени. Зажигалкой удобно пользоваться в любую погоду. Заряжается от обычного USB, благодаря этому вам не нужно дозаправлять ее газом или бензином.





Цена: US $7.53 - 12.00





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