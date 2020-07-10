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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - импульсная зажигалка, электрическая дрель, наушники Mifa X8 и другое

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Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
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2x8Gb 2666 Corsair - цена упала
Цена на память рухнула - 2x16 2400 Corsair

 Мини-клавиатура и компьютерная мышь

Отличный комплект, в который входит компактная клавиатура со стильным дизайном и беспроводная компьютерная мышь. Клавиатура имеет рабочий сигнал на частоте 2.4 ГГц обеспечивает бесперебойную работу и надежную передачу сигнала на значительной дистанции. Клавиши круглые, нажимаются легко, очень приятные на ощупь. Мышь обеспечивает высокую точность и превосходный контроль.

Цена: US $25.00

USB хаб

Мультифункциональный USB-хаб и концентратор даст вам отличную возможность подключения самых разных электронных приспособлений. Среди них могут быть как флэш-диск, так и мышь или клавиатура. Имеет 3 порта USB и слот для SD/FD карт для большего удобства.  


Цена: US $6.99 - 10.49

Электрическая дрель

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Данный инструмент должен быть у каждого домашнего мастера. Дрель умеет резать, шлифовать, сверлить и т.д. Мощность составляет 130 Вт. Скорость 32000 об/мин. Небольшие размеры и форма поможет уверенно работать, держа инструмент в руке.

 

Цена: US $10.13 - 78.62

Носки из хлопка 

Носки из 100% хлопка с низкой посадкой и привлекательным дизайном. Подойдут к любому стилю одежды. Имеют высокий рейтинг, большое количество подтвержденных заказов и множество положительных отзывов. 

Цена: US $2.78 - 4.74 / набор

HUION H430P

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Идеальный планшет для игры в Osu! Оснащен 4 настраиваемыми экспресс клавишами. Съемный USB упрощает перенос планшета. Активная область 4.8х3". Габариты: 186.6х139.2 мм и вес составляет 135 г. Он сверхлегкий и компактный. Совместим с Windows 7 или новее, MacOS 10.11 или новее.


Цена: US $23.33

Наушники Mifa X8

Популярная модель беспроводных наушников, которая отлично сочетает в себе цену и качество. Звук яркий и насыщенный с хорошим запасом громкости. Подключаются к смартфону посредством bluetooth 5.0, работают на расстоянии 10 метров. Степень защиты IPX5. Емкость каждого аккумулятора в наушниках 40 мАч, в зарядном кейсе 450 мАч. 

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Цена: US $20.90


Импульсная зажигалка

Импульсная USB зажигалка получила элегантный и современный дизайн. Она не создает пламени. Зажигалкой удобно пользоваться в любую погоду. Заряжается от обычного USB, благодаря этому вам не нужно дозаправлять ее газом или бензином. 


Цена: US $7.53 - 12.00


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Kopcheniy
11:17
Щас, он на такие мелочи времени не тратит. Что в голову взбредет, то и выкинет.
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sumrack
11:17
судя по всему отличные процессоры получатся. не то что хлам от амд. красных говном кормят, а они и рады, зато дешево))
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Bratken
11:16
Ничего не выкинуто. Оно окупилось уже много раз :) если комп для дела, а не игр
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Kopcheniy
11:16
Прошлой осенью они нормально стоили - за 35-38к можно было хорошие нерефы найти. В разгоне наступает на пятки 2080 Super, которая вполовину дороже.
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti – июль 2020
войд
11:15
Ну может ты хотя бы написал 2080s мощнее,а не 2070s понятно,что она будет ее мощнее или ты написал,чтобы гарантированно твой прогноз сбылся и ты сказал вот видите 3070 быстрее 2070 супер,а я вам го...
NVIDIA выпустит бюджетную видеокарту GeForce RTX 3050 с трассировкой лучей по очень привлекательной цене
Morder
11:14
Судя по конским ценам на 3080 и 3080TI, AMD опять не смогла.
Последние слухи о выпуске новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX с GPU Ampere стоимостью от 150 до 400 долларов
Kopcheniy
11:14
"https://overclockers.ru/lab/show/101838/bitva-videokart-geforce-rtx-2070-super-vs-geforce-gtx-1080-ti" Это за февраль. Пошел по второму кругу? Опять?
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti – июль 2020
Kopcheniy
11:13
Дак вот они-то как раз наравне ходят, но для этого нужно не Фенины тесты смотреть.
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti – июль 2020
войд
11:13
хаха димончик на аватарке фанатик амуде как и ты.Эникейщик с квадом который тебе купили для учебы родители
NVIDIA выпустит бюджетную видеокарту GeForce RTX 3050 с трассировкой лучей по очень привлекательной цене
thrill_of_it_all
11:12
Борьба феникса со здравым смыслом... По факту - 2070с неоправданно дорогая даже сейчас, памяти урезали, добавили свистоперделок (и лучей конечно же). 1080ти на вторичке стоит почти в 2 раза дешевле. ...
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti – июль 2020
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