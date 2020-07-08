Нож-бабочка с ярким дизайном. Изготовлен из нержавеющей стали, предназначен для скоростного складывания, тренировки кистей рук и других целей. В закрытом состоянии нож плотно фиксируется и не занимает много места.

Цена: US $9.59





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Хорошая электробритва от компании Xiaomi предназначена для сухого и влажного бритья. Оснащена емким аккумулятором, одного заряда хватает на 60 минут работы. Есть небольшой дисплей, на котором отображается уровень заряда.

Цена: US $31.58

Популярная модель беспроводных наушников с современным дизайном. Звук чистый и четкий в широком диапазоне. Точно передают все детали проигрываемых композиций. На одном заряде проработают 5 часов. Чтобы зарядить батарею от 0 до 100 процентов, потребуется всего 1,5 часа. Синхронизируются с другими устройствами посредствам Bluetooth версии 5.0 с радиусом действия 10 метров.

Цена: US $18.97

Беспроводное зарядное устройство с автоматическими зажимами от Xiaomi. Зажимы автоматически адаптируются под ширину вашего смартфона. Мощность 20 Вт. Смартфон можно заряжать в чехле.

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Цена: US $19.98

Надолго сохранить свежесть продуктов вам поможет данный прибор. Вакуумная упаковка сохранит все полезные свойства продуктов, даже при условии длительной заморозки. В комплекте поставки с прибором идет 15 пакетов. Вы сможете запаивать как остатки еды, так и большие запасы продуктов.

Цена: US $13.80 - 22.54

Защитить вашу мебель от когтей питомцев вам поможет прозрачная накладка на мебель. Накладка практически незаметна на мебели и не будет портить общий вид интерьера. В комплекте идет 4 накладки.

Цена: US $8.60

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Оригинальный зонт, который меняет рисунок при контакте с водой. Смотрится необычно. В сухом состоянии капли белого цвета, но стоит вам попасть под дождь, и все капли окрасятся в яркие цвета радуги.

Цена: US $12.55





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