Топ-7 полезных мужских инструментов с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - цифровой штангенциркуль, набор ступенчатых сверл, шуруповерт "Матрёшка" и другое
Цифровой штангенциркуль
С помощью данного инструмента вы сможете измерить размер до сотых долей миллиметра. Инструмент простой и удобный в использовании. Изготовлен из качественной нержавеющей стали. Оснащен большим LCD дисплеем и двумя кнопками управления.
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Цена: US $11.19 - 12.59
Измерительная рулетка 3 в 1
Измерительная рулетка с большим цифровым дисплеем, на котором отображаются все включенные функции инструмента. В отличие от стандартных рулеток измеряемая нить более гибкая и производительная. Вы сможете измерять как криволинейные, так и прямые поверхности. Измерения производятся в сантиметрах и дюймах.
Цена: US $14.55 - 15.23
Набор ступенчатых сверл
Хороший набор ступенчатых сверл, которые пригодятся любому домашнему мастеру. С помощью сверл вы просверлите отверстие необходимого диаметра. В набор входит три сверла с разными ступенями.
Цена: US $6.67 - 11.81
Шуруповерт Матрёшка
Шуруповерт с оригинальным названием. Оснащен аккумулятором, есть индикатор заряда. Предусмотрено две скорости (0-400 и 0-1500 об/мин). Отличная вещь, которая точно пригодится в хозяйстве.
Цена: US $29.81 - 55.81
Резак со сменными лезвиями
С помощью данного инструмента вы сможете быстро разрезать дерево, картон, разные напольные покрытия и т.д. Имеет уникальную конструкцию для крепления лезвия. Также предусмотрен специальный отсек для смены лезвий.
Цена: US $8.99 - 12.99
Светодиодный аккумуляторный фонарь
Светодиодный фонарь хорошей мощности. Корпус ударостойкий. Выдерживает падение с двухметровой высоты. Оснащен емким аккумулятором, на одном заряде проработает около 420 минут. Предусмотрено девять вариаций изменения угла освещенности.
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Цена: US $35.99
Сумка для инструментов
Вместительная сумка с пластиковым дном для различных инструментов. Материал водонепроницаемый. Сумка хорошо держит форму. Имеет высокий рейтинг и практически все положительные отзывы. На странице продавца представлены различные варианты сумки.
Цена: US $17.29 - 35.49
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