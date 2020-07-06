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Интересные автотовары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - система кругового обзора автомобиля, органайзер для багажника, компрессор для шин и другое

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Компрессор для шин

Полезное устройство для каждого автомобилиста мощностью 150 Ватт. Питается от прикуривателя. Компрессор способен поднять давление в шинах до 7 бар. В комплекте с устройством идет несколько переходников и тканевый чехол. 

Цена: US $24.51

Потолок Rolls Royce

Оригинальный потолок смотрится очень эффектно. Включает в комплект большой комплект светопроводящих трубок, проекционное оборудование и пульт дистанционного управления. Около 300 точек на потолке будут переливаться в рамках RGB кривой.

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Цена: US $131.50 - 137.20

Освежитель воздуха с регулировкой интенсивности

Компактный освежитель воздуха с регулировкой интенсивности аромата. Его можно установить на решетку дефлектора или на панели автомобиля. На странице продавца представлено пять расцветок корпуса. 

Цена: US $1.19 - 1.63

Набор инструментов для ремонта

Хороший набор инструментов, который точно пригодится каждому автомобилисту. Продавец предлагает несколько вариантов наборов с различными насадками, аксессуарами и инструментами. Присутствуют накидные и рожковые ключи и т.д. 

Цена: US $13.74 - 208.99

Система кругового обзора автомобиля

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Полезное устройство, которое выполняет функцию кругового обзора при парковке автомобиля. Состоит из 4 видеокамер, установленных спереди, сзади и по бокам автомобиля, и специального блока обработки, который объединяет видео­сигнал с камер в единое панорамное изображение.

Цена: US $24.65 - 290.25

Органайзер для багажника

Вместительный органайзер с несколькими отделениями и множеством карманов. Изготовлен из плотного влагозащищенного материала. Предусмотрено две ручки для удобной переноски. 

Цена: US $9.99 - 11.31

Самоклеящаяся тонировка на оптику

Тонировка фар пленкой придаст не только красивый внешний вид, но и будет гарантировать максимальную защиту фар от камней встречных автомобилей. Тонировка фар занимает не более 1,5 часа, а опытные мастера могут и быстрее оклеить.

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Цена: US $7.01


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