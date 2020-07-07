Под брендом Bykski выпускаются качественные комплектующие для моддинга и системы водяного охлаждения. Продукция имеет отличное качество, потрясающий внешний вид и высокую эффективность в работе. При этом цена намного ниже, чем аналогичная продукция немецких и славянских компаний.

Цена: US $96.92

Чтобы игровой корпус приобрел более эффектный вид, вам понадобятся вентиляторы на крутилки с RGB. В комплекте с вентилятором идет контроллер. Управлять подсветкой можно с помощью дистанционного пульта управления.

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Цена: US $9.99 - 82.94

Популярная модель проводной игровой клавиатуры с хорошим функционалом и настраиваемой подсветкой. Клавиши стандартной формы, нажимаются легко. Время отклика клавиш составляет 3 мс. Раскладка на русском и английском языках. Габариты: 442*133*30 мм. Подключение через USB.

Цена: US $7.87 - 16.00

Профессиональная игровая мышь с программируемой подсветкой, разрешением оптического сенсора 24000 (dpi) и 10 клавишами. Имеет металлическое основание, прекрасную эргономику и переключатели Omron. Удлиненный кабель 1.8 м гарантированно выдерживает 10 000 сгибаний.

Цена: US $33.99 - 42.98

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Один из лучших портативных внешних твердотельных накопителей на АлиЭкспресс со скоростью чтения 353 Мб/с, записи - 318 Мб/с. Благодаря компактному размеру его удобно носить с собой. Корпус металлический, износостойкий. На странице продавца представлено несколько вариантов объема памяти от 120 до 500 Гб.

Цена: US $28.79 - 94.49

Набор прорезиненных колпачков для клавиатуры подходит практически ко всем моделям. Каждый колпачок со специальным противоскользящим покрытием. В комплекте 18 шт. На странице продавца представлено множество интересных расцветок.

Цена: US $5.80 - 25.90

Если в вашем корпусе не предусмотрена стойка под современную игровую видеокарту, вы сможете ее заказать у данного продавца. Стойка оснащена красочной подсветкой, питается от 12 В или от 5 В. На странице продавца представлено несколько вариаций дизайна и различные надписи.

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Цена: US $23.00 - 24.84





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