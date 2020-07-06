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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - аккумуляторные батареи 3400 мАч, увлажнитель воздуха Xiaomi Deerma, озоновый очиститель Be Green и другое

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Аккумуляторные батареи 3400 мАч

Аккумуляторные батареи хорошего качества, которые полюбились пользователям за идеальное соотношение цены и качества. Емкость 3400 мАч, батареи выдерживают высокие токи. Используются в различных устройствах. 



Цена: US $2.67 - 22.57

Носки с низкой посадкой

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Интересный вариант хлопковых носков с оригинальным дизайном.Веселые мордашки поднимут вам настроение. Имеют низкую посадку. Продавец предлагает несколько вариантов расцветки.

Цена: US $1.31

USB кабель

Светящийся USB кабель для зарядки телефона с красочной подсветкой, который точно не потеряете в темноте. USB кабель популярен среди пользователей и имеет множество положительных отзывов, в которых пользователи отмечают его хорошее качество.     

Цена: US $1.98

Увлажнитель воздуха Xiaomi Deerma

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Увлажнитель с высокой пропускной способностью и УФ-лампой. С помощью данного прибора вы сможете поддерживать оптимальную влажность воздуха в вашем помещении. Он будет отслеживать влажность и температуру окружающей среды. Подойдет для помещений до 30 м

Цена: US $25.75

Endoscope

Эндоскоп с небольшой камерой и метровым твердым кабелем поможет вам быстро исследовать труднодоступные места, например, осмотреть двигатель автомобиля, внутреннею поверхность трубы и т.д. Фокусное расстояние от 5 до 12 см.

Цена: US $12.98 - 28.49

Озоновый очиститель Be Green

Очиститель воздуха, работа которого основана на выработке озона и анионов. Прибор быстро устранит неприятный запах и очистит воздух от вредоносных бактерий и вирусов. Дезинфекционная эффективность озона в 5 раз выше, чем у ультрафиолетового излучения.

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Цена: US $11.26

Смарт-часы Zeblaze Vibe 3

Бюджетная модель смарт-часов получила спортивный дизайн. Корпус ударостойкий и влагозащищенный. Автономность работы 33 недели. Идеально подойдут для любителей активного образа жизни, путешественников и спортсменов. Установив приложение на смартфон, вы расширите функционал часов.

 Цена: US $20.79

 


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