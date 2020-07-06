Аккумуляторные батареи хорошего качества, которые полюбились пользователям за идеальное соотношение цены и качества. Емкость 3400 мАч, батареи выдерживают высокие токи. Используются в различных устройствах.









Цена: US $2.67 - 22.57

реклама

Интересный вариант хлопковых носков с оригинальным дизайном.Веселые мордашки поднимут вам настроение. Имеют низкую посадку. Продавец предлагает несколько вариантов расцветки.



Цена: US $1.31

Светящийся USB кабель для зарядки телефона с красочной подсветкой, который точно не потеряете в темноте. USB кабель популярен среди пользователей и имеет множество положительных отзывов, в которых пользователи отмечают его хорошее качество.

Цена: US $1.98

анонсы и реклама Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р. <b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Увлажнитель с высокой пропускной способностью и УФ-лампой. С помощью данного прибора вы сможете поддерживать оптимальную влажность воздуха в вашем помещении. Он будет отслеживать влажность и температуру окружающей среды. Подойдет для помещений до 30 м2 .

Цена: US $25.75

Эндоскоп с небольшой камерой и метровым твердым кабелем поможет вам быстро исследовать труднодоступные места, например, осмотреть двигатель автомобиля, внутреннею поверхность трубы и т.д. Фокусное расстояние от 5 до 12 см.

Цена: US $12.98 - 28.49

Очиститель воздуха, работа которого основана на выработке озона и анионов. Прибор быстро устранит неприятный запах и очистит воздух от вредоносных бактерий и вирусов. Дезинфекционная эффективность озона в 5 раз выше, чем у ультрафиолетового излучения.

реклама

Цена: US $11.26

Бюджетная модель смарт-часов получила спортивный дизайн. Корпус ударостойкий и влагозащищенный. Автономность работы 33 недели. Идеально подойдут для любителей активного образа жизни, путешественников и спортсменов. Установив приложение на смартфон, вы расширите функционал часов.

Цена: US $20.79





Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!