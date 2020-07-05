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Полезные комплектующие для ПК в 2020 с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - SSD-накопитель, игровой корпус, механическая клавиатура, выносная кнопка питания ПК и другое

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Игровой корпус

Оригинальный игровой корпус, в котором можно разместить трехсекционную систему жидкостного охлаждения процессора и видеокарту до 430 мм. Габариты: 618x230x610 мм, вес составляет 20 кг. На странице продавца представлено несколько расцветок корпуса. Смотрится необычно. 

Цена: US $149.73

Внутренний SSD-накопитель SATA III 16Гб - 2Тб

Один из самых продаваемых SSD с форм-фактором 2.5. В нем отлично сочетается цена и качество. SSD обеспечит высокую скорость запуска, загрузки и передачи данных. На странице продавца вы сможете выбрать несколько вариантов объема памяти от 16Гб до 2Тб. Подключается SSD накопитель по стандартному интерфейсу SATA III. Скорость записи 450 МБ/с, чтения 500 МБ/с.

Цена: US $11.46 - 182.68

Игровая мышка с RGB подсветкой

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Проводная игровая мышь с качественной RGB подсветкой станет хорошим дополнением для вашего игрового компьютера. Мышь эргономичной формы, удобно и естественно лежит в руке, а благодаря компактным размерам, легко помещается в сумку. Продавец предлагает несколько моделей игровой мыши на любой вкус и кошелек. Цена: $32.77

RGB подсветка для корпуса

Создать потрясающую игровую атмосферу вам поможет лента, состоящая из светодиодов высокой яркости. Подключение простое и удобное. В комплекте идет пульт дистанционного управления. На странице продавца сможете выбрать необходимую длину, ленту можно резать. 

Цена: US $6.99 - 10.89

Игровой коврик с RGB подсветкой

Качественный игровой коврик с потрясающим дизайном и RGB подсветкой. Такой коврик украсит любое игровое место. Благодаря большому размеру на нем вы сможете разместить не только игровую мышь, но и другие предметы. Цвета на коврике остаются яркие, не выгорают и не вымываются. Все швы прошиты аккуратно. 

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Цена: US $23.19

Механическая клавиатура с RGB подсветкой

Проводная механическая клавиатура с несколькими режимами красочной подсветки. Данная модель полюбилась пользователям за хорошее качество и приемлемую цену. Раскладка на русском и английском языках. Можно выбрать свичи черного, красного и синего цвета. У продавца есть доставка из России.

Цена: US $20.66 - 32.64

Выносная кнопка питания ПК

Данная кнопка предназначена для включения и выключения ПК. Будет полезна людям, у которых системный блок стоит в развернутом положении или им просто лень постоянно наклонятся, чтобы включить ПК. Кнопка простая и удобная, смотрится оригинально, не занимает много места. Крепится на двухсторонний скотч, который идет в комплекте. 

Цена: US $4.72


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Похоже, что автор слишком упертый, чтобы прислушиваться к критике по оформлению статьи. Пусть ловит колы тогда и игнор своих картинок.
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